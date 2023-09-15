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В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Около 17.00 самолет экстренно сел между хуторами Краснокоротковский и Буденовский. Пилот был доставлен в больницу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ в экстренных службах.
12 сентября бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал. В администрации Калачёвского района сообщили, что жертв и разрушений на месте падения Су-24 в Волгоградской области нет.
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