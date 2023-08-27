В Волгоградской области младенец утонул в ванне, пока его 16-летняя мать спала

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8-месячный ребёнок захлебнулся в ванне в городе Камышине.
По данным Следственного комитета, 16-летняя мать решила искупать ребёнка. Девушка набрала ванну и оставила младенца в воде одного. Потом пошла в спальню и уснула.
Труп ребенка обнаружил сожитель молодой матери. По предварительной версии, причиной смерти стало утопление, вызванное механической асфиксией.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее тело грудного ребенка было обнаружено в канализационной трубе на придомовой территории в Сыктывкаре. О страшной находке правоохранительным органам сообщили работники коммунальной службы. В настоящее время, по факту обнаружения тела младенца, проводится проверка. Полицейские разыскивают возможных свидетелей произошедшего и устанавливают личность родителей новорожденного.
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Труп ребенка обнаружил сожитель молодой матери. По предварительной версии, причиной смерти стало утопление, вызванное механической асфиксией.
Ранее тело грудного ребенка было обнаружено в канализационной трубе на придомовой территории в Сыктывкаре. О страшной находке правоохранительным органам сообщили работники коммунальной службы. В настоящее время, по факту обнаружения тела младенца, проводится проверка. Полицейские разыскивают возможных свидетелей произошедшего и устанавливают личность родителей новорожденного.
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Мария Фирсова