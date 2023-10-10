В Волгоградской области педофил изнасиловал двух подростков, угрожая им ножом

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В Волгоградской области житель города Камышина напал на двух несовершеннолетних подростков и изнасиловал их. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование двух несовершеннолетних)», — говорится в сообщении.По информации следствия, мужчина познакомился с девушками и позвал их к себе домой, где и совершил акт насилия. Одной из жертв удалось сбежать, и на улице она рассказала прохожим о происшедшем и попросила помощи. Очевидцы вызвали полицию, мужчину задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Уточняется, что жертвам было 15 и 16 лет.
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