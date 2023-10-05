В Волгоградской области рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП

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Девятимесячный младенец, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Михайловском районе Волгоградской области, находится в крайне серьезном состоянии и будет эвакуирован в областной центр, передает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
Девятимесячный малыш, чье состояние крайне тяжелое, будет доставлен в Волгоград для медицинской помощи. Отмечается, что двое детей, четырех и девяти лет, были госпитализированы в детское отделение Михайловской центральной райбольницы, а женщина была отправлена в травматологию этого же медицинского учреждения. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
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