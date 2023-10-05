В Волгоградской области рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП

Девятимесячный младенец, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Михайловском районе Волгоградской области, находится в крайне серьезном состоянии и будет эвакуирован в областной центр, передает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.