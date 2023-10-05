В Волгоградской области суд дал по три года мужчинам, готовившим захват власти

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В Волгоградской области суд назначил троим жителям региона по три года тюрьмы за подготовку к насильственному захвату власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.
Помимо этого, местным жителям запретили в течение пяти лет руководить общественными объединениями, а участвовать в них — четыре года.
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Диана Аванесян