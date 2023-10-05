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В Волгоградской области суд дал по три года мужчинам, готовившим захват власти

05 октября 2023, 23:48
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

В Волгоградской области суд назначил троим жителям региона по три года тюрьмы за подготовку к насильственному захвату власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

Фигурантов признали виновными по ч. 2 ст. 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») и ч. 1 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Помимо этого, местным жителям запретили в течение пяти лет руководить общественными объединениями, а участвовать в них — четыре года.

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В жутком ДТП в Карачаево-Черкесии погибли четыре человека
При столкновении трех легковушек в Карачаево-Черкесии погибли четыре человека
06 октября 2023, 00:17

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Управление МВД по Карачаево-Черкесии сообщает о четырех погибших в результате серьезной аварии, в которую попали три легковых автомобиля. Происшествие случилось в четверг в 20:00 по московскому времени на 60-м километре федеральной трассы, соединяющей Лермонтов и Черкесск.
По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta и Toyota Alphard. В результате аварии водитель Camry и два пассажира «Гранты» погибли от полученных травм на месте происшествия, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следует отметить, что в Toyota Alphard никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится расследование для выяснения обстоятельств и причин данной аварии.

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Baza: В Москве женщина хочет спрыгнуть с Патриаршего моста в реку
05 октября 2023, 23:43

Фото: iStock/Chalabala

В Москве женщина хочет спрыгнуть с Патриаршего моста в реку, пишет Телеканал-канал Baza.
Её удерживают двое мужчин, увидевшие девушку на краю моста. Они успели схватить её.

В настоящее время на место происшествия выехали спасатели.

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E1: В Екатеринбурге студент из Йемена домогался школьницы из-за короткой юбки
05 октября 2023, 23:22

Фото: iStock/Dzurag

В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека, который приставал на улице к 16-летней школьнице. Об этом пишет E1.ru.
Уточняется, что девочка 25 сентября возвращалась с учёбы, когда к ней подошёл неизвестный мужчина и начал домогаться, объясняя своё поведение тем, что у неё слишком короткая юбка. Школьнице удалось снять его на видео до того, как мужчина скрылся.

Полицейским удалось выяснить, что нападавшему 21 год, он приехал в Россию из Йемена и сейчас учится на стоматолога. Он будет привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Отмечается, что молодой человек признал вину и принёс извинения девочке.

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В Волгоградской области рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП
Младенца, пострадавшего в ДТП под Волгоградом, эвакуировали в тяжелом состоянии
05 октября 2023, 23:14

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Девятимесячный младенец, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Михайловском районе Волгоградской области, находится в крайне серьезном состоянии и будет эвакуирован в областной центр, передает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
В четверг вечером в Михайловской районе водитель Volkswagen Transporter, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу Daewoo Matiz. В результате произошло столкновение. По информации прокуратуры, в ДТП пострадали 19-летний водитель Matiz и четверо его пассажиров, включая 28-летнюю женщину и троих детей.

Девятимесячный малыш, чье состояние крайне тяжелое, будет доставлен в Волгоград для медицинской помощи. Отмечается, что двое детей, четырех и девяти лет, были госпитализированы в детское отделение Михайловской центральной райбольницы, а женщина была отправлена в травматологию этого же медицинского учреждения. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

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Ребенок утонул в бассейне во время занятий в Нижегородской области
05 октября 2023, 21:30

Фото: iStock/Spivak222

В городе Кстово Нижегородской области шестилетний ребенок утонул в бассейне во время занятий. Об этом РЕН ТВ сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в кстовском физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег». По предварительной информации, утонул мальчик 2017 года рождения.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Москве в бассейне во время первого занятия по плаванию утонул первоклассник. Мальчик прыгнул в бассейн, но вот всплыть самостоятельно ему не удалось. Когда ребенка заметили и подняли из воды, то было уже поздно. Ребенка пытались спасти, однако он скончался по пути в больницу.

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Возле бара в Перми застрелили бизнесмена Лукова
05 октября 2023, 21:08

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Возле пермского бара застрелили бизнесмена Александра Лукова, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трагедия произошла на Первомайской улице. 

59-летний Александр Луков - владелец заведения - вечером приехал к своему заведению. Как только он вышел из машины - неизвестный совершил несколько выстрелов и скрылся. От полученных травм предприниматель скончался. 

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, стрелка разыскивают. 

Ранее президента ФК «Тигрес де Соача» Эдгара Паеса застрелили после матча в рамках чемпионата Колумбии по футболу. 63-летний Паес был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

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#машины
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В телах погибших в самолете Пригожина обнаружили фрагменты гранат, заяивл Путин
Путин: В телах погибших в самолете Пригожина обнаружены фрагменты гранат
05 октября 2023, 20:46

Фото: kremlin.ru

В телах погибших в самолете Пригожина обнаружены фрагменты гранат, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, 23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Точная причина трагедии пока не установлена. Вс 10 человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя, погибли.

«В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат», - прокомментировал ход следствия Владимир Путин. 

Бизнесмена и основателя самой известной в мире ЧВК похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания с Пригожиным состоялась 29 августа.

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#самолет
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#крушение
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Путину доложили об отсутствии внешнего воздействия на самолет Пригожина
Путин: Бастрыкин доложил, что внешнего воздействия на самолет Пригожина не было
05 октября 2023, 20:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин докладывал, что внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина не было. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Российский лидер отметил, что экспертиза на алкоголь и наркотики у погибших в авиакатастрофе с самолетом Евгения Пригожина не проводилась, однако Путин считает, что ее все-таки следовало провести.

Глава российского государства добавил, что следствие не завершено.

Напомним, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди погибших пассажиров значился командир ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех

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В Краснодарском крае киллеру заказали местного прокурора
05 октября 2023, 19:50

Фото: iSock/Savusia Konstantin

Киллера для прокурора разыскивал арестованный в СИЗО. Убийство смогли предотвратить.
По данным следствия, летом 2023 заключенный прямо в камере СИЗО в Самарской области искал убийцу для прокурора Брюховецкого района Краснодарского края Петра Горбаня. Сам заключённый сидел в камере как фигурант двух уголовных дел. Первое: о незаконном хранении оружия. Второе: о причинении лёгких телесных повреждений.
 
В камере мужчина обратился к соседу. Он нарисовал ему схему дома, где живёт прокурор, передал сведения о его автомобиле и попросил помощи в поиске исполнителя заказа. За убийство мужчина обещал заплатить 2 млн рублей. Следователи узнали об этом.
 
Baza пишет, что 4 октября на мужчину возбудили новое уголовное дело. И на этот раз о покушении на заказное убийство. В 2020 году заключённый заявлял в краснодарских СМИ, что дела против него возбудили незаконно, и жаловался на полицейский беспредел.

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#краснодарский край
#полиция
#прокуратура
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