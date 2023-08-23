В Волгоградской области в аварии погиб 2-летний ребёнок

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Toyota Camry врезалась в опору линии электропередач на трассе в Котельниковском районе под Волгоградом.
Авария случилась около 14:10 (мск). В ДТП погиб 2-летний ребёнок, четверых пострадавших доставили в больницу, среди них 5-летний ребёнок.
Сообщается, что водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.
Ранее сообщалось, что микроавтобус с педагогами попал в аварию на Крымском полуострове. ДТП случилось на автодороге «Ялта-Алушта-Симферополь» рядом с селом Заречное Симферопольского района. В микроавтобусе находилась группу учителей из ялтинской школы. Автобус столкнулся УАЗом «Патриот», который ехал впереди.
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Сообщается, что водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.
Ранее сообщалось, что микроавтобус с педагогами попал в аварию на Крымском полуострове. ДТП случилось на автодороге «Ялта-Алушта-Симферополь» рядом с селом Заречное Симферопольского района. В микроавтобусе находилась группу учителей из ялтинской школы. Автобус столкнулся УАЗом «Патриот», который ехал впереди.
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Мария Фирсова