В Волгоградской области в аварии с фурами погибли трое детей и один взрослый

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Трое детей и мужчина погибли в результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области.
44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN и столкнулся с фурой Volvo.
В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Эксперты установят все обстоятельства происшествия.
Ранее 7 человек получили травмы в аварии с участием автобуса, которая произошла на трассе Курагино – Черемшанка.
Правоохранители устанавливают, сколько именно пассажиров находились в момент ДТП в автобусе. Состояние пострадавших не уточняют.
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В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.
Ранее 7 человек получили травмы в аварии с участием автобуса, которая произошла на трассе Курагино – Черемшанка.
Правоохранители устанавливают, сколько именно пассажиров находились в момент ДТП в автобусе. Состояние пострадавших не уточняют.
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Мария Фирсова