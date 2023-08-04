В Волгоградской области в ДТП погибли четыре человека

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в Волгоградской области, погибли четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
В результате лобового столкновения, водитель и пассажир Toyota скончались от полученных травм на месте. Пассажир и водитель второго автомобиля были доставлены в медицинское учреждение, однако, травмы были не совместимы с жизнью и врачи не сумели спасти пострадавших.
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Анастасия Крестьянова