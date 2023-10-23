В Волгоградской области загорелись две квартиры, есть погибшие

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В пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области вспыхнул пожар в двух квартирах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 11:08.
По данным МЧС, пожар произошёл в результате взрыва бытового газа. Сначала загорелась одна квартира, затем огонь распространился и на соседнюю.
В результате происшествия погиб 74-летний хозяин первой квартиры Николай Куркин. Также сообщается о двух пострадавших, один из которых экстренно госпитализирован.
В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, которые пытаются ликвидировать возгорание. Не исключено, что в горящих помещениях могут находиться другие люди. Остальные жильцы пятиэтажки были срочно эвакуировали.
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По данным МЧС, пожар произошёл в результате взрыва бытового газа. Сначала загорелась одна квартира, затем огонь распространился и на соседнюю.
В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, которые пытаются ликвидировать возгорание. Не исключено, что в горящих помещениях могут находиться другие люди. Остальные жильцы пятиэтажки были срочно эвакуировали.
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Анастасия Чинкова