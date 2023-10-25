В Волгоградской области женщина истязала больную падчерицу

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Жительница города Котово Волгоградской области задержана за издевательства над 6-летней дочерью-инвалидом мужа.
Женщина ежедневно била и оскорбляла девочку, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В полицию заявили жители Котово. По их словам, в квартире по соседству каждый день громко и долгу плачет ребенок. Проверка показала, что 6-летнюю девочку избивает и обижает мачеха. В детском саду видели синяки у ребёнка, а мачеха объясняла их тем, что девочка часто падает.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Истязание». По словам женщины, она не любит падчерицу-инвалида и не хочет о ней заботиться.
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В полицию заявили жители Котово. По их словам, в квартире по соседству каждый день громко и долгу плачет ребенок. Проверка показала, что 6-летнюю девочку избивает и обижает мачеха. В детском саду видели синяки у ребёнка, а мачеха объясняла их тем, что девочка часто падает.
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Мария Фирсова