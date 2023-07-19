В Волгоградской области 14-летний подросток умер во время драки

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В городе Суровикине Волгоградской области 14-летний подросток умер во время драки.
В ходе конфликта, совершеннолетний применил к подростку физическую силу и ударил его в область груди. В результате, 14-летний парень получил травму не совместимую с жизнью и скончался на месте. Правоохранительные органы задержали подозреваемого и выясняют обстоятельства произошедшего, сообщило ведомство.
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Анастасия Крестьянова