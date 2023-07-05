В Волгоградской области подросток оказался в реанимации после укуса каракурта

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13-летнего школьника в колено укусил паук, когда он помогал бабушке в огороде
Мальчик почувствовал себя плохо спустя 15-20 минут после укуса каракурта: появилась боль в ноге, животе, спине и груди.
Пострадавшего госпитализировали в Волжскую детскую больницу, а потом перевели в реанимацию Центра острых отравлений. Состояние школьника оценивается как средней степени тяжести.
Пик укусов пауков приходится на июль и август. В это время происходит их миграция.
Каракурт является самым ядовитым в России пауком. Его укусы вызывают сильнейшее отравление, которое может привести к смерти.
У каракурта черно-бархатистая окраска. Он встречается в Крыму и степной зоне страны.
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Пострадавшего госпитализировали в Волжскую детскую больницу, а потом перевели в реанимацию Центра острых отравлений. Состояние школьника оценивается как средней степени тяжести.
Каракурт является самым ядовитым в России пауком. Его укусы вызывают сильнейшее отравление, которое может привести к смерти.
У каракурта черно-бархатистая окраска. Он встречается в Крыму и степной зоне страны.
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Мария Фирсова