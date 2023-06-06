В Волгоградской области ребенок опрокинул на себя кипяток

Фото: Фотобанк Московской области
В Волгограде врачи смогли спасти четырехлетнего мальчика, который обварился кипятком дома
В Алексеевском районе Волгоградской области ребенок получил серьезные ожоги из-за того, что опрокинул на себя кипяток. Его оперативно госпитализировали бортом санавиации. Об этом сообщили в Telegram-канале «Облздрав 34».
По информации источника, врачам в Волгоградской области удалось спасти четырехлетнего мальчика. Выяснилось, что он был дома с матерью, но в тот момент, когда женщина отвлеклась на несколько минут, он пролил кипяток на себя.
В итоге, его доставили в районную больницу. Было принято решение, что оттуда его бортом санавиации отправят в ожоговый центр. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает.
Ранее «Радио 1» сообщало, что число отравлений сидром в Ульяновской области достигло 51.
По информации источника, врачам в Волгоградской области удалось спасти четырехлетнего мальчика. Выяснилось, что он был дома с матерью, но в тот момент, когда женщина отвлеклась на несколько минут, он пролил кипяток на себя.
Ранее «Радио 1» сообщало, что число отравлений сидром в Ульяновской области достигло 51.
Татьяна Лаврова