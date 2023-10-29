В Волновахе под Донецком расстреляли 9 человек, среди погибших дети

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Среди убитых члены одной семьи по фамилии Капканец, а также их друзья.
Среди убитых члены одной семьи по фамилии Капканец, а также их друзья.
Baza пишет, что 28 октября в 2 часа ночи у жителей частного дома проищошёл конфликт с неизвестными людьми в военной форме без опознавательных знаков.
Об этом следователям сообщили соседи расстрелянной семьи Капканец. Из-за чего случился конфликт и причастны ли люди в форме к убийству семьи, выясняют. На данный момент установлены тела 53-летнего хозяина дома Эдуарда, его жены Татьяны, сына — Александра, супруги сына — Екатерины и брата Екатерины — 20-летнего Дмитрия.
Также найдены трупы двоих детей. Личности еще двоих убитых человек устанавливают. Все 9 жителей дома были расстреляны. Их обнаружили в разных комнатах.
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Baza пишет, что 28 октября в 2 часа ночи у жителей частного дома проищошёл конфликт с неизвестными людьми в военной форме без опознавательных знаков.
Также найдены трупы двоих детей. Личности еще двоих убитых человек устанавливают. Все 9 жителей дома были расстреляны. Их обнаружили в разных комнатах.
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Мария Фирсова