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В Вологодской области из-за птичьего гриппа на карантин закрыты более 30 деревень

26 июля 2023, 20:44

Фото:istockphoto/Kira Kutscher

Первый замруководителя администрации Череповецкого района Вологодской области Антон Акулинин сообщил, что 36 деревень закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа.
Под карантин попали все населенные пункты, которые оказались в радиусе 10 км от очага заражения, пишет РИА Новости. В данный момент в районе действуют три контрольно-пропускных пункта.

В этих деревнях запрещён выгул домашней птицы на улице. Также рекомендована вакцинация и наблюдение. В районе у каждого хозяина уточняют размер поголовья кур.


Ранее Министерство сельского хозяйства Магаданской области сообщило, что региональные власти объявили карантин после того, как обнаружили трупов водоплавающих птиц. Они были заражены высокопатогенным гриппом птиц типа А.

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#птичий грипп
#куры
#фермерское хозяйство
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На Ибице турист целовал чужого ребёнка и попытался похитить его на глазах у матери
26 июля 2023, 20:11

Фото:istockphoto/amoklv

На пляже Таламанка, Ибица, марокканец поцеловал чужого ребенка и попытался похитить его.
The Mirror пишет, что мужчина подошел к 2-летней девочке, начал целовать её в щеку и держать, чтобы она не убежала. На помощь ребенку пришла мать. Она забрала ребёнка на другую часть пляжа. Но мужчина опять нашёл семью. Схватил девочку и убежал. Мать стала звать на помощь.

Полицейские задержали марокканца. При этом он оказывал сопротивление. Мужчине предъявлены обвинения в похищении несовершеннолетнего и преступлении сексуального характера.

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#Ибица
#пляж
#дети
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В Тюмени врачи спасли семерых человек, которые отравились бледной поганкой
26 июля 2023, 19:53

Фото:adrianam13/adrianam13

В Тюмени семеро человек были госпитализированы в Областную клиническую больницу №1 с отравлением бледной поганкой.
Об этом пишет aif.ru, ссылаясь на пресс-службу медицинского учреждения. Всех пациентов удалось спасти. Одна из госпитализированных лечилась самостоятельно. Её мучили тошнота, рвота, слабость, холодный пот и судороги. На время её состояние улучшилось, но чуть позже симптомы вернулись.
 
Спустя трое суток самолечения женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом «острый токсический гепатит». Врачи провели пациентке плазмаферез (методика лечения, которая основана на фильтрации плазмы через специальную мембрану). В итоге состояние женщины удалось стабилизировать.

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#грибы
#отравление
#больница
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В Севастополе ребёнок с открытой формой туберкулеза больше месяца ходил в детский сад
26 июля 2023, 18:29

Фото:istockphoto/oksix

В один из севастопольских детских садов ходил ребенок с открытой формой туберкулеза.
Об этом пишет группа общественной организации «Севастопольские мамы» во «ВКонтакте». По словам родителей, администрация сада утаивала данный факт от семей воспитанников на протяжении 2, 5 месяцев. О болезни ребёнка стало известно в начале мая. А родители узнали только 17 июля.
 
В сообщении говорится, что в группе не проводили дезинфекцию, а детей, которые контактировали с зараженным, никто не обследовал. В зоне риска, по словам общественников, может находиться не только компенсаторная группа (куда ходят дети с ограниченными возможностями здоровья), но и воспитанники из других групп, которые присоединялись к данной  группе во время тихого часа.

По факту ненадлежащих действий администрации ДОУ «Детский сад №114» представители СРОО «Севастопольские мамы» написали жалобу в прокуратуру.

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#Севастополь
#детский сад
#туберкулёз
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В Тольятти мать оставила в квартире двух детей без еды и ушла на два дня
26 июля 2023, 18:23

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Тольятти женщина закрыла в квартире двух своих детей, одному из которых всего два месяца, без еды и воды и ушла на два дня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, трехлетний мальчик и его двухмесячный брат провели в закрытой квартире среди тараканов без еды и воды два дня. Их 27-летняя мать оставила детей одних и так и не появилась к моменту их спасения. По словам соседей, женщина воспитывает детей одна, получает пособия и тратит их на алкоголь.

Сейчас оба ребенка находятся в больнице. Младший мальчик был в реанимации, и врачи боролись за его жизнь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение родительских обязанностей». Однако правозащитники требуют добавить стать «Истязание» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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#Тольятти
#дети
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В Клину дворник попытался изнасиловать четвероклассницу, заманив в подвал
26 июля 2023, 17:57

Фото: iStock/vmargineanu

В Клину на улице Карла Маркса заманил в свою каморку десятилетнюю девочку, где попытался надругаться над ней, однако ребенку удалось сбежать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 46-летний дворник Бобохон А. подкараулил десятилетнюю девочку возле подъезда и обманным путем заманил ее в свою каморку в подвале. После этого мужчина показал ребенку порнографическое видео, положил на кровать и начал целовать. Однако ребенку удалось вырваться и сбежать. Придя домой, девочка все рассказала маме.

Женщина обратилась в полицию и уже через два дня педофил был задержан. Оказалось, что он является сотрудником жилсервиса РЭУ-8. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#Клин
#дворник
#педофил
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В Москве женщина чуть не наступила на гранату
26 июля 2023, 17:36

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жительница Москвы чуть было не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово. Сейчас на место ЧП едут полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что москвичка шла по своим делам в столичном районе Лефортово возле шоссе Энтузиастов, когда заметила гранату под своими ногами. Об этом она незамедлительно сообщила в правоохранительные органы. В настоящее время место, где был обнаружен предмет, напоминающий гранату, оцеплено. Ожидается приезд полиции и кинологов.

Накануне также сообщалось, что в правоохранительные органы поступило сообщение о гранате, найденной рядом с отелем St. Regis Moscow Nikolskaya в Москве на Лубянке. При предварительном осмотре, полицейские сделали вывод, что граната игрушечная. Однако, чтобы не рисковать, решили дождаться кинологов с собаками.

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#граната
#Москва
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AFP: Военные окружили резиденцию президента Нигера Базума
AFP: В столице Нигера Ниамее военные окружили резиденцию главы страны Базума
26 июля 2023, 17:35

Фото: iStock/zabelin

В Нигере мятежники из числа президентской гвардии захватили президента страны Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее, сообщает издание AFP.
По информации агентства, причиной мятежа могло стать намерения главы государства снять с должности командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Глава государства и члены его семьи не пострадали. 

Местные жители не сообщали о звуках стрельбы или о прибытии дополнительного отряда военных к резиденции. Обстановка остается спокойной, однако, резиденция президента по прежнему заблокирована мятежниками. 

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#военные
#резиденция
#мятеж
#Нигер
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Подмосковные аварийные службы из-за ливней перевели в режим повышенной готовности
26 июля 2023, 17:28

Фото: Минтранс МО

Подмосковная аварийно-восстановительная служба из-за обильных осадков переведена в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Цель – обеспечить бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры и восстановление систем ЖКХ в части муниципалитетов. В полной готовности к выезду остаются рабочие бригады, имеющие четыре машины для проведения аварийных работ. Они оснащены средствами электрогазосварки, механизмами грузоподъемностью до 1,2 тонны для работы с тяжёлым оборудованием, а также мобильными генераторами.
 
Также в повышенную готовность переведены коммунальные, аварийные и диспетчерские службы. МинЖКХ Подмосковья держит ситуацию на контроле.

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#МинЖКХ МО
#осадки
#дожди
#грозы
#Московская область
#Подмосковье
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У берегов Нидерландов загорелось судно с автомобилями на борту, погиб человек
26 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/Pavel Byrkin

На грузовом судне Fremantle Highway в Северном море у берегов Нидерландов возник крупный пожар. Один человек погиб, еще несколько пострадало. Об этом сообщает береговая охрана страны.
«Сообщение о пожаре на борту судна Fremantle Highway поступило около полуночи. В тот момент судно с 23 членами экипажа находилось в 27 км к северу от города Амеланд», - говорится в сообщении.

Добавляется, что экипаж сначала пытался потушить возгорание собственными силами, однако не смогли. Тогда экипаж был эвакуирован с помощью лодок и вертолетов. При этом уточняется, что один член экипажа погиб, еще несколько пострадали, они госпитализированы.

Судно Fremantle Highway перевозило порядка трех тысяч автомобилей из Германии в Египет. По предварительным данным, пожар начался в одном из электромобилей. Пожарные до сих пор продолжают тушить пожар, который может привести к потоплению судна.

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#пожар
#судно
#Нидерланды
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