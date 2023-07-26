В Вологодской области из-за птичьего гриппа на карантин закрыты более 30 деревень

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Первый замруководителя администрации Череповецкого района Вологодской области Антон Акулинин сообщил, что 36 деревень закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа.
Под карантин попали все населенные пункты, которые оказались в радиусе 10 км от очага заражения, пишет РИА Новости. В данный момент в районе действуют три контрольно-пропускных пункта.
В этих деревнях запрещён выгул домашней птицы на улице. Также рекомендована вакцинация и наблюдение. В районе у каждого хозяина уточняют размер поголовья кур.
Ранее Министерство сельского хозяйства Магаданской области сообщило, что региональные власти объявили карантин после того, как обнаружили трупов водоплавающих птиц. Они были заражены высокопатогенным гриппом птиц типа А.
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В этих деревнях запрещён выгул домашней птицы на улице. Также рекомендована вакцинация и наблюдение. В районе у каждого хозяина уточняют размер поголовья кур.
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Мария Фирсова