В Вологодской области пьяный мужчина прибил друга гвоздями к полу из-за ревности

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По данным УМВД по региону, ранее судимый местный житель 1981 года рождения распивал спиртное с приятелями. В какой-то момент он заметил, что друг оказывает знаки внимания его сожительнице. После, они вдвоем удалились. Задержанный обнаружил их у себя в квартире, разозлился, нанес сопернику несколько ударов, а затем повалил его на пол и прибил гвоздями. Потерпевшего госпитализировали с телесными повреждениями.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пожилая пара нашла в Мещерском парке Москвы коробку с щенком и передала его волонтерам.