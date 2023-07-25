В Вологодской области введён карантин из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике

Фото:istockphoto/Kalinovskiy
На птицефабрике в Череповецком районе Вологодской области случилась вспышка птичьего гриппа, после чего ввели карантин.
Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявлен на Малечкинской птицефабрике в Череповецком районе.
Угрожаемой зоной была признана территория в радиусе 10 км от района очага. Всё поголовье птиц (493 тысячи) будет изъято и уничтожено.
Чтобы предотвратить распространение гриппа на границе очага и угрожаемой зоны в Череповецком районе выставлены блокпосты. Там проводится досмотр и дезинфекция въезжающего и выезжающего транспорта.
Читайте также:
В Польше зафиксированы случаи птичьего гриппа у кошек
Кандидат медицинских наук Парамонов рассказал, как защититься от птичьего гриппа
В Подмосковье будут контролировать очаги распространения птичьего гриппа
Угрожаемой зоной была признана территория в радиусе 10 км от района очага. Всё поголовье птиц (493 тысячи) будет изъято и уничтожено.
Читайте также:
В Польше зафиксированы случаи птичьего гриппа у кошек
Кандидат медицинских наук Парамонов рассказал, как защититься от птичьего гриппа
В Подмосковье будут контролировать очаги распространения птичьего гриппа
Мария Фирсова