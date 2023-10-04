В Волоколамске спасли енотовидную собаку, просидевшую в колодце три дня

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса достали дикую енотовидную собаку, которая провалилась в водопроводный колодец и просидела там три дня. Инцидент произошёл в деревне Гарутино Волоколамского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Оперативно прибыв на место вызова, спасатели соорудили петлю из спасательной верёвки и, надев защитные краги, аккуратно вытащили дикого зверя из колодца. Оказавшись на воле, животное убежал в лес.
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Лора Луганская