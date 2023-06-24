В Воронеже произошёл пожар на нефтебазе

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СМИ пишут о том, что произошёл сильный взрыв
В сети опубликованы кадры со столбом дыма, поднимающемся с территории нефтебазы в Воронежской области.
Губернатор Воронежской области сообщил, что идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет, пишет тг-канал "Осторожно, Новости".
Ранее сообщалось, что в Курске средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ. Попытку атаковать Курск предприняли ночью украинские беспилотники. Средства ПВО успешно отразили атаку. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Никто не пострадал.
Губернатор Воронежской области сообщил, что идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет, пишет тг-канал "Осторожно, Новости".
Никто не пострадал.
Мария Фирсова