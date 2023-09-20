В Воронеже против матери весившего девять килограмм мальчика возбудили дело

Фото: Фотобанк Московской области
Следственный комитет в Воронеже поставил на контроль ситуацию с шестилетним мальчиком, который ранее был госпитализирован с весом девять кг. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
«По поручению председателя СК РФ был представлен доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — проинформировали в ведомстве.
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