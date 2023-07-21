В Воронеже выясняют, зачем пара занялась сексом на военном памятнике

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Сегодня в социальных сетях города Воронеж распространилось видео, на котором молодая пара занимается сексом прямо на «Памятнике Славы», сообщили в Следственном комитете по региону.
Воронежский «Памятник Славы» - это мемориальный комплекс, построенный на братской могиле. В ней захоронены более десяти тысяч воинов, погибших во время Второй мировой войны.
Дело о шокирующем инциденте взяла на контроль прокуратура Воронежской области. Сперва сотрудники ведомства внимательно отсмотрят камеры внешнего видеонаблюдения, затем – опросят очевидцев происшествия. По итогам проверки будет принято решение о мере пресечения.
Пара на видео пока не установлена.
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Дело о шокирующем инциденте взяла на контроль прокуратура Воронежской области. Сперва сотрудники ведомства внимательно отсмотрят камеры внешнего видеонаблюдения, затем – опросят очевидцев происшествия. По итогам проверки будет принято решение о мере пресечения.
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Евгения Парфентьева