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В Воронеже выясняют, зачем пара занялась сексом на военном памятнике

СК: В Воронеже проводят проверку после видео с сексом на «Памятнике Славы»
21 июля 2023, 17:53

Фото: iStock/Nastco

Сегодня в социальных сетях города Воронеж распространилось видео, на котором молодая пара занимается сексом прямо на «Памятнике Славы», сообщили в Следственном комитете по региону.
Воронежский «Памятник Славы» - это мемориальный комплекс, построенный на братской могиле. В ней захоронены более десяти тысяч воинов, погибших во время Второй мировой войны.

Дело о шокирующем инциденте взяла на контроль прокуратура Воронежской области. Сперва сотрудники ведомства внимательно отсмотрят камеры внешнего видеонаблюдения, затем – опросят очевидцев происшествия. По итогам проверки будет принято решение о мере пресечения.


Пара на видео пока не установлена.

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#Воронеж
#Памятник Славы
#Секс
#Прокуратура
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В Москве скелет человека заливал соседей снизу
21 июля 2023, 18:04

Фото:istockphoto/AndreyPopov

Жители московской многоэтажки обратились с жалобами на то, что их заливают соседи.
РЕН ТВ пишет, что жалоба от жителей многоэтажки по улице 3-я Новоостанкинская поступила 20 июля. По их словам, сосед сверху их заливает. Квартиру вскрыли и обнаружили там человеческое тело, которое уже превратилось в скелет.
 
Выяснилось, что это скелет женщины 1958 года рождения. По словам источника, дверь в квартиру была закрыта изнутри, и признаков насильственной смерти не обнаружили.
 
Правоохранители начали проверку.

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#скелет
#Москва
#соседи
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В городе Аксай Ростовской области горит склад
Склад с макулатурой горит в Аксае под Ростовом на площади 2 тысячи кв. м.
21 июля 2023, 18:00

Фото: iStock/sarawutk

В городе Аксай Ростовской области горит склад, площадь пожара около 2000 кв.м, сообщает МЧС России.
Причина пожара в настоящее время не установлена. 

На место происшествия прибыли экстренные службы. Местные жители сообщают о сильных хлопках. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Для ликвидации возгорании прибыли 15 машин и более 50 пожарных. 

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#пожар
#Аксай
#Ростовская область
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Друзья погибшей в Махачкале девушки надеются, что косметолога накажут после неудачной операции на ягодицах
21 июля 2023, 17:47

Фото: iStock/zoka74

Близкий друг Мукминат Шабасовой из Махачкалы, которая умерла во время операции по увеличению ягодиц на дому, заявил, что подруги долго отговаривали девушку идти к этому косметологу. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Ума, косметолог, которая должна была провести операцию, только недавно получила сертификат. Все девочки были возмущены тем, что она работает очень плохо», — цитирует близкого друга погибшей «Газета.Ru».

Отмечается, что погибшая пошла на процедуру к этому косметологу из-за того, что она была подругой Шабасовой.

Близкий друг Шабасовой дополнил, что за 3 дня до операции у девушки поднялась температура и не спадала ниже 38 градусов. Однако несмотря на плохое самочувствие и предупреждения подруг, она все равно отправилась на операцию. 

 Друг Шабасовой выразил надежду на то, что ​косметолог понесет наказание за совершенное преступление.

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#Махачкала
#косметолог
#происшествия
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Прокурор потребовал приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену
21 июля 2023, 15:28

Фото: iStock/Elena Horrmann

Прокурор в суде попросил приговорить основателя Group-IB Илью Сачкова к 18 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщил его адвокат Сергей Афанасьев, передаёт РИА Новости.
«Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании», - рассказал Афанасьев.
Он также добавил, что суд огласит приговор 26 июля.

Напомним, в сентябре 2021 года основателя компании Group-IB Илью Сачкова арестован в Москве на два месяца по подозрению в государственной измене. В марте текущего года ФСБ завершила расследование дела. Сам бизнесмен до последнего отрицал все обвинения в шпионаже и передаче данных.

По этой статье ему грозит от 12 до 20 лет. Материалы дела засекречены.

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#Госизмена
#суд
#наказание
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Полковник Баранец: псевдоминистр обороны Гиркин заслуживает полежать на тюремных нарах
Военный обозреватель Баранец объяснил, за что задержали Игоря Стрелкова
21 июля 2023, 14:18

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Москве задержали бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Информацию об этом опубликовала супруга военного в его телеграм-канале.
Российские СМИ отмечают, что Стрелкову предъявили обвинение по статье «Экстремизм», сейчас проводится обыск в его квартире. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» назвал причины, по которым задержали Стрелкова.

По словам военного эксперта, Игорь Стрелков неоднократно оскорблял действующую власть России и критиковал ход специальной военной операции. Это всё послужило основой для формирования уголовного дела, уверен Виктор Баранец.
«Он очень смело переходил ту красную ленту, которая очень близко похожа на экстремистские заявления. Он давал оскорбительную оценку высшему политическому и военному руководству, он говорил, что армия воюет не так, что всё делается не так. Но кроме этого он делал грубые и оскорбительные выводы и в адрес конкретных лиц, и в адрес всех вооружённых сил. Мне кажется, что он просто доигрался, его давно надо было присмирить <…> В целом Гиркин заслужил, чтобы на его руках были наручники. Этот псевндоминистр обороны заслуживает того, чтобы полежать на тюремных нарах», — подчеркнул Виктор Баранец.
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#Игорь Стрелков
#Виктор Баранец
#экстремизм
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В Новосибирске собаку-поводыря убило током на выходе из троллейбуса
21 июля 2023, 13:38

Фото:istockphoto/Halfpoint

Собаку-поводыря убило током на ступеньках троллейбуса №24 в Новосибирске, когда она выходила с хозяйкой из общественного транспорта.
Telegram-канал «АСТ-54» сообщает, что после удара током собака потеряла сознание. Хозяйка оттащила её в сторону, а мужчины, которые стояли на остановке, отнесли животное в ветеринарную клинику. Но спасти поводыря не удалось.
 
В местном департаменте транспорта сказали, что перед выходом на линию троллейбус прошёл проверку и был исправен. Возможно, случилась импульсная токоутечка.
 
Хозяйке собаки будет выплачена компенсация.

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#собака-поводырь
#троллейбус
#ток
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В Москве обнаружено тело миллиардера Кудрякова
В Москве умер миллиардер Кудряков
21 июля 2023, 12:53

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве в квартире на Кудринской площади обнаружено тело 63-летнего основателя сервиса доставки "Служба 77" Игоря Кудрякова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, на трупе миллиардера сотрудники полиции не обнаружили следов насильственной смерти. По предварительным данным, у бизнесмена была онкология, которая и стала причиной его кончины. В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства при которых наступила смерть мужчины.

Игорь Кудряков был главой Совета директоров ЗАО «Служба Семьдесят Семь» в начале 2000-х годов. Организация занималась доставкой продуктов и товаров в Москве.  В 2006 году он стал первым заместителя начальника Главного управления «Государственной жилищной инспекции Московской области».

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#бизнесмен
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#тело
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В Ростовской области подтверждены два случая заражения лихорадкой Западного Нила
21 июля 2023, 12:53

Фото:istockphoto/martinatobolova

Распространение заболевания связывают с жарой, которая способствует активному нападению комаров-переносчиков на отдыхающих у водоёмов.
Роспотребнадзор Ростовской области подтверждает два случая заражения лихорадкой Западного Нила в Волгодонске, пишет ТАСС. Также стало известно, что ещё у 14% жителей двух городов и одного района найдены антитела к вирусу.
 
Роспотребнадзор сообщает, что первые случаи заболевания пришлись на конец июня из-за жары. Комары-переносчики активно нападали на людей рядом с водоёмами
 
Также заражение может произойти в домах с затопленными подвалами. Большую роль в распространении лихорадки играют птицы: вороны, голуби, утки. Они считаются резервуаром вируса ЛЗН.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что основными заболеваниями, которые переносят комары, являются малярия, а также вирус Зика, лихорадка Западного Нила, жёлтая лихорадка, лихорадка Денге.

При этом, по словам эксперта, в средней полосе России комары не переносят инфекций, а все подобные случаи являются привозными.

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#Ростовская область
#лихорадка
#комары
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В Польше разбился американский разведывательный БПЛА
21 июля 2023, 12:44

Фото: iStock/NiseriN

Американский военный дрон потерпел крушение на юго-западе Польши.
Радиостанция RMF FM сообщает, что американский разведывательный беспилотник разбился в Нижней Силезии, в окрестностях города Тшебень. БПЛА обнаружил в лесу случайный свидетель. Он позвонил на телефон 112 и сообщил, что «упал небольшой самолет".
 
Дрон разбился во время учений, которые американские военные проводили на полигоне, расположенном рядом с лесом.
 
Никто не пострадал.

Ранее воздушная тревога на Крымском мосту была объявлена из-за информации о надводном беспилотной аппарате, движущемся со стороны Черного моря.

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#беспилотник
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