В Воронеже взорвался боеприпас

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В Воронеже на стоянке взорвался боеприпас, взрыв которого повредил несколько автомобилей.
На окраине Воронежа на стоянке в жилом комплексе «Озерки» взорвался боеприпас, взрыв которого повредил несколько машин. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, на нефтебазе произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом.
Жители Воронежа заявляют, что перед этим слышали или наблюдали пролетавший вертолет.
Корреспондент РИА Новости передает, что взрыв боеприпаса не только повредил автомобили, но и выбил окна в доме, находящемся рядом со стоянкой.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что вооруженные силы проводят оперативно-боевые мероприятия в Воронежской области.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, на нефтебазе произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом.
Корреспондент РИА Новости передает, что взрыв боеприпаса не только повредил автомобили, но и выбил окна в доме, находящемся рядом со стоянкой.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что вооруженные силы проводят оперативно-боевые мероприятия в Воронежской области.
Екатерина Коршунова