В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон в квартире многоэтажки

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В Воронеже балкон квартиры многоэтажного дома получил повреждения в результате взрыва самогонного аппарата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУМЧС.
«По адресу Владимира Невского, 38б, на втором этаже произошел хлопок. Вызов на 112 поступил в 20.54 (мск). Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата», — цитирует агентство слова собеседника.
Отмечается, что в результате инцидента помощь спасателей не понадобилась, никто не пострадал. В квартире, где произошёл хлопок, повреждены балконные окна.
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