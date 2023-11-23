В Воронеже задержали украинского агента, который готовил теракт против российского военного

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Сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который готовил теракт против высокопоставленного военнослужащего Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.
По информации ведомства, сотрудники украинского Главного управления разведки Министерства обороны завербовали гражданина Украины 1995 года рождения в сентябре 2022 года, когда он находился в Харьковской области. Мужчина прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и в ноябре отправился в России.
Мужчину арестовали в четверг, 23 ноября. Он был одет в форму курьера и передвигался по городу на велосипеде. У агента изъяли взрывное устройство, электродетонаторы и поддельный российский паспорт, по которому он планировал уехать из страны после совершения убийства.
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств в составе организованной группы.
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