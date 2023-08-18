В Воронежской области мужчина уполз из больницы, не получив помощи хирургов

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
В Россошанской районной больнице мужчина с рубленной раной ноги более 2 часов ждал приёма врача, но уполз, так и не дождавшись.
Новостью поделился паблика «Подслушано. Россошь» во «ВКонтакте».
Инцидент случился ещё 10 августа. В пресс-службе депздрава Воронежской области подтвердили произошедшее. Там объяснили, что травматологи были на операции, поэтому не смогли вовремя оказать больному помощь.
Пострадавший мужчина через пару часов вновь обратился к медикам: его осмотрел дежурный травматолог и оказал необходимую помощь. Госпитализировать мужчину не пришлось.
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«Человек пролежал 3 часа с открытой раной от топора, хирург мимо ходил, не оказал помощь. В итоге человек сам выполз с больницы», —сообщил один из подписчиков и разместил фото мужчины.
Пострадавший мужчина через пару часов вновь обратился к медикам: его осмотрел дежурный травматолог и оказал необходимую помощь. Госпитализировать мужчину не пришлось.
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Мария Фирсова