В Воронежской области нашли трупы мужчины и его 19-летнего сына

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Тела двух мужчин обнаружены в канализационном отсеке на плотине пруда Орошаемый в селе Чулок.
Тела были обнаружены 22 августа. На трупах 47-летнего отца и его 19-летнего сына не оказалось следов насилия.
РЕН ТВ пишет, что, по предварительной версии, мужчины отравились газом, который скопился в канализации. На том участке была неисправна вентиляция.
Трупы отправлены на экспертизу. Что погибшие делали в канализационном отсеке, не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Петербурге умер 12-летний ребёнок с инвалидностью, которого оставили без присмотра на берегу озера.
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РЕН ТВ пишет, что, по предварительной версии, мужчины отравились газом, который скопился в канализации. На том участке была неисправна вентиляция.
Ранее сообщалось, что в Петербурге умер 12-летний ребёнок с инвалидностью, которого оставили без присмотра на берегу озера.
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Мария Фирсова