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В Воронежской области сбит БПЛА самолётного типа

27 июля 2023, 13:45

Фото: iStock/aapsky

В Верхнехавском районе Воронежской области средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотный летательный аппарат самолётного типа, разрушений нет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, беспилотник «Орлан-10», посаженный системой РЭБ, при падении не взорвался. Таким образом, жертв и разрушений на земле нет.

Сейчас место падения беспилотного летательного аппарата оцеплено, работают экстренные службы. Был ли БПЛА начинен взрывчаткой пока не ясно. В настоящее время выясняется кто запустил дрон, и куда он направлялся.


Также известно, что украинский беспилотник атаковал село Лозовая Рудка Белгородской области. Атака произошла накануне около десяти часов вечера. Украинский дрон подлетел к мирному селу, которое расположено в 550 метрах от границы, и сбросил на населенных пункт взрывчатку, предположительно ВОГ-17.


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#беспилотник
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#атака
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Россиянин съел зубную щетку, дверную ручку и две дужки от очков
В Подмосковье парень проглотил зубную щетку, дверную ручку и две дужки от очков
27 июля 2023, 13:54

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Гурман из Московской области съел на завтрак зубную щетку, дверную ручку и две дужки от очков, сообщает Telegram-канал SHOT.
Скорая помощь привезла 22-летнего парня в Коломенскую больницу. Врачи были в шоке, когда провели диагностику и обнаружили в его желудке столь странный набор предметов.  

Зубную щетку и дверную ручку удалось извлечь из парня с помощью эндоскопа, а вот чтобы достать дужки от очков больного пришлось оперировать. Сейчас пациент находится под наблюдение врачей.  

Объяснить, зачем он все это съел парень не смог. Когда он окончательно восстановится – его ждет разговор с психиатром.  

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#подмосковье
#больница
#психиатр
#операция
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На нелегальном производстве в Подмосковье нашли тонну ценных осетровых рыб
27 июля 2023, 13:17

Фото: Istockphoto / Lcc54613

Правоохранители обнаружили в Московской области незаконное производство продукции из краснокнижных пород рыб. Нелегальный цех заметили в рабочем посёлке Ленинского городского округа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники полиции изъяли из помещений тушки и фрагменты рыб семейства осетровых весом более тонны, упаковочный материал, этикетки, документацию, бухгалтерские записи и другие предметы. На предприятии также был обнаружен прибывший из Ставропольского края автомобиль с тайником для скрытой перевозки. Там находилось более 140 тушек рыб», – рассказала Волк.
Контрафактное производство было пресечено. Образцы особо ценных и охраняемых водных биоресурсов переданы для исследования во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.
 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. 

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В Выборге прохожий обнаружил человеческие останки

#мвд
#ирина волк
#рыба
#цех
#подмосковье
#московская область
#ленинский городской округ
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В Московском регионе прошли обыски по делу о регистрации 100 тыс нелегальных мигрантов
27 июля 2023, 12:44

Фото: Фотобанк МО

Правоохранители провели обыски и рейды в хостелах Москвы и Подмосковья в рамках дела о незаконной постановке на миграционный учет не менее 100 тыс нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Более сотни иностранцев будут доставлены в подразделение ведомства для проверки законности пребывания на территории России. Деятельность  фигурантов и других лиц носила систематический и массовый характер. С 2018 года они поставили на миграционный учёт не менее 100 тыс нелегальных мигрантов и получили преступный доход не менее чем на 420 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемые и лица, ещё не установленные следствием, с 2018 по 2022 годы организовали в Москве и Химках работу  хостелов, которые зарегистрировали на себя и доверенных лиц. В СКР считают, что им на платной основе покровительствовало руководство отдела по вопросам миграции ОМВД по столичному району Западное Дегунино. 

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От рухнувшего на Алтае вертолета практически ничего не осталось
Упавший на Алтае Ми-8 почти полностью выгорел, шесть человек погибли
27 июля 2023, 12:19

Фото: iStock/BogdanV

От рухнувшего на Алтае вертолета Ми-8 практически ничего не осталось, по меньшей мере шесть человек погибли, пишет Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пострадавших бросились спасать очевидцы. У 10 из 16 находившихся на борту очень тяжелые травмы – до 90 процентов ожогов тела.  

Еще шестерых пассажиров до сих пор не могут найти, предположительно, они погибли.  

Сейчас пострадавших на вертолёте госпитализируют в Горно-Алтайск.  

Отмечается, что туристическая группа возвращалась с горы Белуха.  

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Житель Выборга обнаружил скелет в камуфляжной форме на лесной опушке

SHOT: В Подмосковье огромная толпа набросилась на мужчину, обвинив его в педофилии

В Самаре распространилось видео, на котором два сотрудника ДПС получают взятку в пачке сигарет
#вертолёт
#крушение
#алтай
#погибшие
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В Выборге прохожий обнаружил человеческие останки
Житель Выборга обнаружил скелет в камуфляжной форме на лесной опушке
27 июля 2023, 12:08

Фото: iStock/Tennessee Witney

В Выборге местный житель обнаружил человеческие останки во время прогулки по лесу, сообщает «Фонтанка».
40-летний мужчина гулял по лесной опушке, когда заметил в стране нечто, похожее на скелет. О находке он сразу же сообщил в правоохранительные органы.  

Оперативники, прибывшие на место происшествия, обнаружили кости, череп и камуфляжную форму с шевроном ведомственной охраны Минтранса.  

Останки отправили судмедэкспертам для установления личности погибшего. Теперь в загадочном происшествии будут разбираться местные правоохранительные органы.  

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#скелет
#череп
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Вертолет с туристами разбился в республике Алтай
На Алтае потерпел крушение вертолет Ми-8 с группой туристов на борту
27 июля 2023, 11:56

Фото: iStock/chaoss

В районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай разбился вертолет Ми-8, кадры горящего судна публикует Telegram-канал 112.
По информации СМИ, на борту находилась группа туристов из 13 человек. Предварительно, шестеро из них погибли.  

В настоящий момент известно, что вертолет загорелся при аварийной посадке, зацепив линию электропередач.  

Подробности происшествия уточняются.

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В Самаре распространилось видео, на котором два сотрудника ДПС получают взятку в пачке сигарет
#вертолёт
#крушение
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В России попросили заблокировать сервис «Глаз Бога»
Сенатор Шейкин обратился в Генпрокуратуру и РКН с просьбой заблокировать «Глаз Бога»
27 июля 2023, 11:35

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Сенатор Артем Шейкин обратился в Генпрокуратуру и РКН с просьбой заблокировать сервис «Глаз Бога», в интервью «ТАСС».
«С помощью таких сервисов злоумышленники могут получить биометрические образцы голоса граждан, использовать их для различных, в том числе преступных целей. Прошу осуществить проверку и принять меры по блокировке указанного интернет-ресурса в случае подтверждения вышеизложенных данных», - говорится в обращении Шейкина.  

Сенатор отметил, что в настоящее время в России возрастает количество мошеннических схем, с использование голосов граждан. Одним из сервисов, которые позволяют незаконно записать голос человека за деньги является Eye og God (Глаз Бога).  

Шейкин подчеркнул, что самой уязвимой группой, которая может повестись на подобные мошеннические уловки, являются пенсионеры.

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Жители Подмосковья устроили самосуд над педофилом
SHOT: В Подмосковье огромная толпа набросилась на мужчину, обвинив его в педофилии
27 июля 2023, 11:01

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В деревне Мисайлово Московской области толпа из 30 человек набросилась на 23-летнего мужчину, обвинив его в домогательствах до детей, сообщает Telegram-канал SHOT.
Минувшей ночью жителей ЖК «Пригород Лесное» разбудили жуткие крики. Прямо в их дворе огромная толпа избивала одного мужчину. По словам очевидцев, в какой-то момент число нападавших достигло 30 человек.  

Толпа кричала, что этот молодой мужчина – педофил и домогался чьих-то детей.  

Когда на место потасовки прибыла полиция – большая часть толпы разошлась. В отделение увезли двоих самых диких мужчин, сейчас они объясняют следствию, зачем на самом деле набросились на одного человека.  

Пострадавшего же перед отделением решили завезти в больницу, однако, по какой-то причине, он сбежал из палаты еще до прихода врача. Сейчас его разыскивают.  

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Сотрудников ДПС арестовали за взятку в пачке сигарет
В Самаре распространилось видео, на котором два сотрудника ДПС получают взятку в пачке сигарет
27 июля 2023, 10:36

Фото: iStock/z1b

Несколько дней назад в Самаре распространилось видео, на котором неизвестный мужчина передает двум сотрудникам ДПС взятку в пачке сигарет, видео публикует у себя Telegram-канал Baza.
Два сотрудника правоохранительных стоят рядом со служебной машиной, когда к ним подходит мужчина и передает им пачку сигарет. Можно заметить, что один из инспекторов открывает пачку, что-то из нее достает и кладет к себе в карман.  

Ролик, который идет всего полторы минуты, вызвал настоящий переполох в органах. В ходе проверку выяснилось, что мужчина на видео – водитель Lexus, которого остановили инспекторы за нарушение правил ПДД, однако, все же решили отпустить за пять тысяч рублей в сигаретной пачке.  

Теперь обоим сотрудникам светит уголовное дело за получение взятки.  

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