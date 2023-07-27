В Воронежской области сбит БПЛА самолётного типа

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В Верхнехавском районе Воронежской области средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотный летательный аппарат самолётного типа, разрушений нет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, беспилотник «Орлан-10», посаженный системой РЭБ, при падении не взорвался. Таким образом, жертв и разрушений на земле нет.
Сейчас место падения беспилотного летательного аппарата оцеплено, работают экстренные службы. Был ли БПЛА начинен взрывчаткой пока не ясно. В настоящее время выясняется кто запустил дрон, и куда он направлялся.
Также известно, что украинский беспилотник атаковал село Лозовая Рудка Белгородской области. Атака произошла накануне около десяти часов вечера. Украинский дрон подлетел к мирному селу, которое расположено в 550 метрах от границы, и сбросил на населенных пункт взрывчатку, предположительно ВОГ-17.
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Сейчас место падения беспилотного летательного аппарата оцеплено, работают экстренные службы. Был ли БПЛА начинен взрывчаткой пока не ясно. В настоящее время выясняется кто запустил дрон, и куда он направлялся.
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Элина Позднякова