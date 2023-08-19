В Воронежской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве возлюбленной

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В Воронежской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве возлюбленной. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что сегодня утром 25-летнего Андрея Коченкова обнаружили сотрудники полиции без сознания с ожогами тела. Его госпитализировали.
Напомним, 2 августа преступник выследил 28-летнюю Алину, и убил девушку в собственном подъезде несколькими ударами ножа. По предварительной информации, преступление могло произойти по причине ревности.
Ранее жительница Москвы втерлась в доверие к ветерану СВО, обокрала его и переехала на машине. Участнику СВО выплатили три миллиона рублей за ранение, тогда новая знакомая, к которой ветеран успел проникнуться доверием, предложила ему перевести 850 тысяч рублей на ее карту.
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Напомним, 2 августа преступник выследил 28-летнюю Алину, и убил девушку в собственном подъезде несколькими ударами ножа. По предварительной информации, преступление могло произойти по причине ревности.
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Екатерина Коршунова