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В Воронежской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве возлюбленной

19 августа 2023, 10:54

Фото: iStock/Rawf8

В Воронежской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве возлюбленной. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что сегодня утром 25-летнего Андрея Коченкова обнаружили сотрудники полиции без сознания с ожогами тела. Его госпитализировали.

Напомним, 2 августа преступник выследил 28-летнюю Алину, и убил девушку в собственном подъезде несколькими ударами ножа. По предварительной информации, преступление могло произойти по причине ревности.


Ранее жительница Москвы втерлась в доверие к ветерану СВО, обокрала его и переехала на машине. Участнику СВО выплатили три миллиона рублей за ранение, тогда новая знакомая, к которой ветеран успел проникнуться доверием, предложила ему перевести 850 тысяч рублей на ее карту.

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#воронеж
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В Зеленограде в коллекторе нашли труп без головы и ног
19 августа 2023, 11:12

Фото: iStock/blinow61

Тело без головы и ног нашли в канализационном коллекторе в Зеленограде.
«Московский Комсомолец» пишет, что страшную находку обнаружили  в субботу примерно 10.00 в коллекторе, который находится рядом с Никольским кладбищем.
 
Личность погибшего на данный момент не установлена.

Ранее в Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами. Полицейские обнаружили труп мужчины в канализационном коллекторе.

Труп обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алёшках.

«17 августа в коллекторе нашли труп с изрезанным горлом. Кроме того, преступники прострелили жертве колени. Рядом находилась одна гильза и пять рюмок», – рассказал источник.
Предполагаемые убийцы задержаны: ими оказались двое ранее судимых мужчин. Обстоятельства и причины расправы выясняют следователи.

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#чп
#труп
#полиция
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В Белоруссии задержали мужчин, которые пытались запустить беспилотник в Литву
19 августа 2023, 09:50

Фото: iStock/Murmakova

В Белоруссии расследуют дело против двух граждан, пытавшихся запустить беспилотник в сторону Литвы.
Государственный пограничный комитет страны сообщает, что ЧП случилось 18 августа в Гродненской области, рядом с населённым пунктом Городище.
 
Пограничники заметили двух мужчин, которые собирались запустить беспилотник в сторону Литвы. На месте был обнаружен летательный аппарат, средства связи и комплектующие к БПЛА.
 
Это уже третий инцидент с беспилотниками с начала месяца. Запуск беспилотников в приграничных районах запрещен. Все полеты требуют согласования с пограничниками. В противном случае ждёт штраф.
 
Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

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#беспилотник
#бпла
#белоруссия
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В Нижегородской области женщина насмерть сбила 7-летнего ребёнка
19 августа 2023, 09:34

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Женщина за рулем автомобиля сбила двух детей в Дзержинске.
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области сообщает, что трагедия случилась в пятницу примерно в 18.30 (мск) на проспекте Ленина. Женщина сбила 6-летнего мальчика и 7-летнюю девочку.
 
Детей госпитализировали. Девочка скончалась в больнице.
 
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области Казахстана в аварии погибли 9 человек.

Пресс-служба МВД республики сообщает, что ДТП случилось в 6:00 (03:00 мск) на автодороге Балхаш — Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат. Столкнулись автомобили Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. 9 человек погибли на месте. Один пострадавший госпитализирован.

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В Волгоградской области в аварии с фурами погибли трое детей и один взрослый
#авария
#дтп
#дети
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В Казахстане в ДТП погибли 9 человек
19 августа 2023, 08:12

Фото: iStock/Anton Novikov

В Карагандинской области Казахстана в аварии погибли 9 человек.
Пресс-служба МВД республики сообщает, что ДТП случилось в 6:00 (03:00 мск) на автодороге Балхаш — Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат.

Столкнулись автомобили Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. 9 человек погибли на месте. Один пострадавший госпитализирован. 

Ранее трое детей и мужчина погибли в результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области.

44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN и столкнулся с фурой Volvo.В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.

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#дтп
#авария
#казахстан
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В Перми собака остановила самолет в аэропорту
Самолет из Перми в Сочи остановила собака на взлетно-посадочной полосе
19 августа 2023, 04:50

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

В Перми собака остановила самолет, выскочив в аэропорту на взлетно-посадочную полосу.
Инцидент случился в пятницу, 18 августа, около 6:00.

«Аэропорт Пермь. Во время разбега экипажу была дана команда прекратить взлет, на полосе собака. Экипаж зарулил на стоянку», — пишет Телеграм-канал «AVIAINCIDENT».

Уточняется, что Boeing 738  авиакомпании «Победа» направлялся в Сочи. На сайте аэропорта сообщается, что вылет задержали почти на два часа.

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#аэропорт
#собака
#сочи
#инцидент
#авиакомпании
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СМИ: В ряде городов западной Украины звучат взрывы
В Виннице, Львове, Хмельницком и Житомире прозвучали взрывы, пишут украинские СМИ
19 августа 2023, 03:56

Фото: iStock/Liukov

В ряде городов на западе Украины слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.
Информацию подтвердили власти Украины. В Телеграм-канале Хмельницкой областной военной областной администрации также сообщают о взрывах на территории региона.

Кроме того, по данным издания «Зеркало недели» мощные взрывы зафиксированы во Львове, Житомире и Виннице.

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#взрывы
#украина
#сво
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В ЛНР подросток предстанет перед судом за покушение на главу сельсовета
СК: В ЛНР подросток предстанет перед судом за покушение на главу сельсовета
19 августа 2023, 03:26

Фото: iStock/blinow61

В Луганской Народной Республике (ЛНР) будут судить подростка, которого подозревают в покушении на убийство главы сельсовета. В пресс-службе СУ СК РФ по ЛНР сообщили, что убийство было совершено по мотивам политической ненависти.
Обвиняемым в покушении на убийство главы сельсовета стал подросток 2005 года рождения. По версии следствия в августе 2022 года он проник в дом, который считал место жительства главы сельсовета. Местные жители вовремя вмешались и предотвратили трагедию.

В СК утверждают, что мотивом покушения были политические разногласия между подозреваемым и главой сельсовета. Уточняется, что к намерениям подростка имели отношение западные кураторы, которые готовили его к совершению нападения.

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#убийство
#подросток
#ск
#лнр
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В Екатеринбурге автобус протащил пенсионерку с внуком по дороге
ГИБДД: В Екатеринбурге автобус протащил пенсионерку с внуком по дороге
19 августа 2023, 03:04

Фото: iStock/m-gucci

В Екатеринбурге автобус на улице Репина протащил по дороге пенсионерку. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на ГИБДД по городу.
«Водителем автобуса оказался 32-летний мужчина. Пострадала 63-летняя женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ссадинами кистей и ушибами лобной части головы», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

18 августа пожилая женщина вместе с внуком выходили из общественного транспорта, когда ребенка защемило дверью, но водитель не остановился и продолжал движение. 

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#водитель
#автобус
#женщина
#дтп
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На севере Москвы автомобиль наехал на человека
Дептранс: На севере Москвы автомобиль наехал на человека
19 августа 2023, 02:11

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве на МСД автомобиль совершил наезд на водителя, вышедшего из машины. Об этом столичный дептранс сообщил в своем Телеграм-канале.
Наезд произошел в районе 4-го Лихачевского переулка. В момент ДТП водитель вышел из машины, чтобы проверить левое колесо.

В настоящее время на месте происшествия работают городские оперативные службы. Информация о пострадавших и подробности инцидента выясняется.

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#дтп
#водитель
#человек
#происшествия
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