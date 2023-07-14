В Воронежской области обнаружены убитые мужчины в военной форме

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Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружены утром 6 июля в Хохольском районе Воронежской области рядом с автодорогой «Воронеж-Луганск», недалеко от села Оськино.
Baza пишет, что мужчины были одеты в военную форму. При них не было никаких документов. Недалеко от погибших обнаружили УАЗик «буханку», внутри находилось оружие.
Личность мужчин до сих пор не установлена. По данным экспертов, смерть наступила от огнестрельных ранений.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее на Кубани следователи СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, капитана второго ранга Станислава Ржицкого.
Бывший подводник был убит выстрелом в спину, 10 июля, во время утренней пробежки. Убийство произошло в центре Краснодара, в Парке 30-летия Победы, неподалеку от Дворца спорта «Олимп», где киллер караулил свою жертву, передает РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств считают, что убийца мог отследить офицера с помощью мобильного приложения для бега.
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Личность мужчин до сих пор не установлена. По данным экспертов, смерть наступила от огнестрельных ранений.
Ранее на Кубани следователи СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, капитана второго ранга Станислава Ржицкого.
Бывший подводник был убит выстрелом в спину, 10 июля, во время утренней пробежки. Убийство произошло в центре Краснодара, в Парке 30-летия Победы, неподалеку от Дворца спорта «Олимп», где киллер караулил свою жертву, передает РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств считают, что убийца мог отследить офицера с помощью мобильного приложения для бега.
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Мария Фирсова