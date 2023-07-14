В Воронежской области обнаружены убитые мужчины в военной форме

Руководитель ЮНИСЕФ по вопросам миграции и перемещения населения Верена Кнаус заявила, что количество подростков, которые погибли во время попытки пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу, увеличилось в 2023 году. Об этом Кнаус сообщила на брифинге в Женеве.