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В Воронежской области обнаружены убитые мужчины в военной форме

14 июля 2023, 19:21

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружены утром 6 июля в Хохольском районе Воронежской области рядом с автодорогой «Воронеж-Луганск», недалеко от села Оськино.
Baza пишет, что мужчины были одеты в военную форму. При них не было никаких документов. Недалеко от погибших обнаружили УАЗик «буханку», внутри находилось оружие.

Личность мужчин до сих пор не установлена. По данным экспертов, смерть наступила от огнестрельных ранений.


Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее на Кубани следователи СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, капитана второго ранга Станислава Ржицкого.

Бывший подводник был убит выстрелом в спину, 10 июля, во время утренней пробежки. Убийство произошло в центре Краснодара, в Парке 30-летия Победы, неподалеку от Дворца спорта «Олимп», где киллер караулил свою жертву, передает РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств считают, что убийца мог отследить офицера с помощью мобильного приложения для бега.

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#Воронежская область
#военные
#убийство
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У 92-летнего актёра Ивана Краско начались сильные галлюцинации
14 июля 2023, 19:49

Фото: iStock/VILevi

Состояние Ивана Краско после госпитализации оценивается как тяжёлое, но он старается шутить.
Shot пишет, что ближайшие несколько дней 92-летний Иван Краско проведёт в реанимации. Завтра ему планируют привезти еду, так как больничная пища ему не понравилась.
 
Артиста госпитализировали вчера в медицинский центр имени Алмазова с инсультом. Актёр не чувствует всю левую часть тела и лица.
 
Отмечается, что кроме этого у 92-летнего артиста артериальная гипертензия и нарушение кровообращения в мозге. Эти недуги осложняют состояние актёра. Как уточняет Telegram-канал Mash, у Краско это уже четвёртый инсульт.

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#Краско
#Иван Краско
#инсульт
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Минюст США сообщил об экстрадиции гражданина России из Эстонии в Нью-Йорк
14 июля 2023, 19:42

Фото: iStock/SabdiZ

Россиянина Вадима Конощенка экстрадировали в США из Эстонии, после этого он предстанет перед судом в Нью-Йорке.
Об этом сообщило министерство юстиции США. В офисе прокурора по Восточному округу Нью-Йорка считают, что россиянин «является сотрудником российской разведки». Если мужчину признают виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы.
 
Прокурор США поблагодарил Управление по международным делам минюста и власти Эстонии «за их существенную помощь в сборе иностранных доказательств, аресте и экстрадиции» Вадима Конощенка.
 
Об аресте Вадима Конощенка стало известно в декабре прошлого года. Он подозревался в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.
 
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержали троих. Еще четверо россиян остались на свободе. По данным американского минюста, они могут находиться в США.

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#США
#россиянин
#Эстония
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В Челябинской области ротвейлер искусал 2-летнего ребёнка
14 июля 2023, 19:30

Фото: istockphoto/sinseeho

В Златоусте 2-летнюю девочку госпитализировали с множеством укусов и переломами.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось во время прогулки девочки с мамой. Ребёнок подошёл к вольеру частного дома, и ротвейлер покусал девочку через решётку. В вольере содержались 18 собак различных пород.
 
У девочки диагностированы обширные укушенные раны, перелом обеих костей левого предплечья.
 
Правоохранители начали проверку.

Ранее в уральском поселке Лай бойцовская собака набросилась на 10-летнего мальчика на общественном пляже, сообщает E1.RU.

По информации СМИ, ребенок возвращался с друзьями из школы. Они решили поиграть на общественном пляже, где в это время женщина выгуливала своих бойцовских собак. Животные были без поводков и намордников.

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#Челябинская область
#ротвейлер
#собака
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В Брянске женщине, которая заставляла своих детей употреблять и продавать наркотики, вынесли приговор
14 июля 2023, 18:41

istockphoto/rdjanns74

Брянский суд приговорил 37-летнюю местную жительницу, которая заставляла своих детей 14 и 13 лет употреблять и продавать наркотики, к 11 годам колонии общего режима.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении СК РФ.
 
По данным следствия, женщина 2 года давала подросткам наркотики и склоняла к потреблению. А в августе и сентябре 2022 года пыталась через закладки реализовать более 770 г наркотиков, на оборудование тайников она брала с собой дочь.
 
Женщина признана виновной по трём статьям и лишена родительских прав.

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#Брянск
#наркотики
#дети
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Примерно 289 детей погибли в 2023 году, пытаясь попасть в Европу
14 июля 2023, 18:20

Фото: iStock/PetruStan

Руководитель ЮНИСЕФ по вопросам миграции и перемещения населения Верена Кнаус заявила, что количество подростков, которые погибли во время попытки пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу, увеличилось в 2023 году. Об этом Кнаус сообщила на брифинге в Женеве.
Отмечается, что погибло не менее 289 несовершеннолетних. Этот показатель стал в два раза больше по сравнению с 2022 годом.

Кнаус пояснила, что причина детских смертей заключается в кризисах в Судане и Афганистане. Большое количество подростков пытаются пересечь границу через море без взрослых.

Напомним, в июне этого года Еврокомиссия приняла новые меры по борьбе с нелегальной миграцией в западном Средиземноморье и Атлантике.

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#мигранты
#дети
#погибшие
#граница
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Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума
14 июля 2023, 17:55

Фото: iStock/Олег Копьёв

Мощный лесной пожар охватил территорию рядом с международным аэропортом Миляс-Бодрум, который находится на юге Турции, передает Генеральный департамент лесного хозяйства Турции.
Сообщается, что в тушении пожара задействована авиация: 3 самолета, 7 вертолетов. Причины возникновения огня не установлены.

Отмечается, что пожар начался в лесу между деревнями Акйол и Кемиклер рядом с аэропортом в провинции Мугла. На данный момент температура воздуха в этом районе превышает плюс 43 градуса.

В этой местности лесные пожары возникают практически каждый день.

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#пожар
#лес
#Турция
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В Туапсе обнаружено тело пропавшего без вести 15-летнего подростка
14 июля 2023, 17:52

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Туапсе после подтоплений, вызванных ливнями, нашли тело 15-летнего подростка.
Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
 
Число погибших во время подтопления на Кубани увеличилось до 5 человек. Поиски пропавшей 23-летней девушки продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края обнаружены тела двух человек, которые пропали во время потопа. Уголовное дело возбуждено на Кубани из-за исчезновения четырех человек после подтоплений. Дом и машину жителей Туапсинского района смыло в реку Казачья Щель, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ.

Пропавшими называли 67-летнего мужчину, 15-летнего подростка, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.

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#Туапсе
#подросток
#пропавший без вести
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В Кемеровской области 8-летнюю девочку убило током
14 июля 2023, 17:29

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

8-летняя девочка случайно коснулась металлической трубы, где находился электрический кабель под напряжением 220 вольт.
О трагедии сообщил отец девочки, который вызвал скорую помощь, пишет РЕН ТВ. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Москве на площади Академика Курчатова 20-летний студент прыгнул в фонтан, где его ударило током. Молодой человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что второкурсник МГТУ им. Баумана после велосипедной прогулки залез в фонтан, где его сразу ударило токои от уличной проводки. Рядом находилась его сестра, которая начала звать на помощь. К месту происшествия бросились прохожие, которые помогли достать молодого человека из воды и вызвали скорую помощь.

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#ток
#ребёнок
#дети
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В Удмуртии зафиксировали первый случай африканской чумы у свиней
14 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/undefined undefined

Первый случай заражения свиней африканской чумой зарегистрирован в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
Отмечается, что диагноз был подтвержден во время исследования материала дикого кабана. Ветеринары проводят комплексные мероприятия для предотвращения массового распространения и ликвидации африканской свиной чумы.

Местные власти заявили, что границы предполагаемых зараженных объектов были определены.

Сообщается, что Государственная ветеринарная служба каждую неделю будет исследовать все поголовье свиней на предмет заражения инфекцией.

В районе места охоты, где был пойман дикий зараженный АЧС кабан, установили дезбарьеры.

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#чума свиней
#Удмуртия
#инфекция
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