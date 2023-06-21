В Воронежской области подростка ударило током, когда она забрался на вагон поезда

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Подростка ударило током, когда он забрался на вагон поезда, чтобы сделать фотографию
В Таловском район Воронежской области подросток забрался на вагон поезда, чтобы сделать фото, и получил 40 процентов ожогов тела, сообщает департамент здравоохранения Воронежской области.
Парня ударило током, после чего он был госпитализирован в ожоговое отделение.
Медики диагностировали у него 40 процентов ожогов поверхности тела. Отмечается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Ногинске неизвестный поджег автомобиль, припаркованный территории Центра оказания услуг Богородского городского округа.
Парня ударило током, после чего он был госпитализирован в ожоговое отделение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Ногинске неизвестный поджег автомобиль, припаркованный территории Центра оказания услуг Богородского городского округа.
Евгения Парфентьева