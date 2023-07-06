В Воронежской области произошло массовое отравление детей в летнем лагере

Фото: iStock/Doucefleur
В Воронежской области Следственный комитет организовал проверку после отравления 10 детей в летнем лагере «Юность».
По данным следователей, в оздоровительном лагере «Юность» 10 воспитанников заразились кишечной инфекцией. Одного ребёнка госпитализировали. Остальные проходят амбулаторное лечение.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Работа летнего лагеря приостановлена. Специалисты проверяют продукты, берут пробы и смывы.
Читайте также:
В Красноярском крае четверо детей отравились растением, съеденным на прогулке
В Забайкальском крае девять человек отравились мясом медведя
Количество человек, отравившихся в питерском ресторане, выросло до 95
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Читайте также:
В Красноярском крае четверо детей отравились растением, съеденным на прогулке
В Забайкальском крае девять человек отравились мясом медведя
Количество человек, отравившихся в питерском ресторане, выросло до 95
Мария Фирсова