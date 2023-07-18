В Воронежской области расстреляли «вагнеровцев» за отказ от участия в мятеже

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Мужчины, обнаруженные расстрелянными в Воронежской области, оказались бойцами ЧВК «Вагнер». Их убили за отказ от участия в мятеже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, правоохранителям 17 июля удалось задержать мужчину, который подозревается в убийстве двух мужчин. 25-летний уроженец Киргизии Ярослав Шеховцов рассказал, что сам является бойцом ЧВК «Вагнер». Он признался, что мужчины были расстреляны из-за того, что отказались принимать участие в мятеже, который был организован основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня. При этом личности погибших пока установить не удается.
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