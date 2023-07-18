В Воронежской области задержали мужчину, которого подозревают в подрыве главы Рамонского района Фролова

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Автомобиль Николая Фролова, который возглавлял администрацию Рамонского района, пытались подорвать ещё в декабре 2019 года.
Взрывное устройство сработало, когда Фролов открыл дверь служебной машины, которая была припаркована в 20 метрах от его дома. Но мужчина выжил, получив тяжёлые травмы и осколочные ранения.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Но тогда, так и не удалось выяснить, кто и зачем хотел избавиться от чиновника. Спустя 3,5 года, правоохранители задержали подозреваемого — 46-летнего Андрея Богомазова.
Shot пишет, что покушение было организовано из-за помещения в местном торговом центре. Предполагается, что Богомазов не мог договориться об аренде помещения в ТЦ на улице Ильинского в Рамони, где собирался открыть продуктовый магазин.
Именно из-за этого, по данным Shot, мужчина мог заложить СВУ под KIA Sorento Фролова.
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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Но тогда, так и не удалось выяснить, кто и зачем хотел избавиться от чиновника. Спустя 3,5 года, правоохранители задержали подозреваемого — 46-летнего Андрея Богомазова.
Именно из-за этого, по данным Shot, мужчина мог заложить СВУ под KIA Sorento Фролова.
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Мария Фирсова