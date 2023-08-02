В ворота посольства России в Кишиневе врезался Mercedes

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
Правоохранители задержали в Кишиневе водителя, который на Mercedes протаранил ворота посольства России и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает инспекция полиции Молдовы.
По словам представителей инспекции, водитель Mercedes повредил два автомобиля, когда покидал место ДТП. Причина, по которой водитель не справился с управлением и допустил столкновение с воротами посольства, устанавливаются. По факту произошедшего инициировано проведение проверки.
Читайте также:
На Урале легковая машина сбила четырехлетнюю девочку
В Кемеровской области семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю
В смертельном ДТП на Алтае пострадали семь человек, есть погибшая
Анастасия Крестьянова