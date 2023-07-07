В Воскресенске при ДТП с маршруткой погиб мотоциклист с пассажиром

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В четверг, 6 июля, в Воскресенске произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и мотоцикла. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«По предварительным данным, 6 июля 2023 года около 20 часов 40 минут водитель автобуса, двигаясь по ул. Зелинского г.о. Воскресенск, поворачивая налево не уступил дорогу мотоциклисту», - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, в результате аварии погиб водитель мотоцикла и его пассажирка скончались на месте еще до приезда скорой помощи.
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