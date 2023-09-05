В возрасте 94 лет скончался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян

Фото: РИА Новости/Василий Носков
В возрасте 94 лет скончался трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян. Об этом в Facebook* написал президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян.
Альберт Азарян – двукратный победитель первенства Европы, трёхкратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира. После завершения спортивной карьеры он руководил школой гимнастик, названной в честь него, и возглавлял Федерацию гимнастики Армении.
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