В Wildberries посчитали примерную сумму ущерба от ливня, повредившего крышу склада в Электростали

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Компания Wildberries оценила ущерб из-за вчерашнего ливня, повредившего крышу склада в Электростали, в 15 млн рублей. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе организации.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 августа, сильный ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали. В нескольких районах Москвы в этот день выпало более 40% месячной нормы осадков. После происшествия склад продолжил работу в штатном режиме, а в месте повреждения крыши и затопления начали восстановительные работы.
Стоимость пострадавших товаров, а это в основном одежда и обувь, примерно составляет 15 млн рублей. Точная сумма будет известна после проведения инвентаризации.
Продавцы, чьи товары были повреждены от происшествия, получат компенсацию от маркетплейса, уточнили в компании.
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Стоимость пострадавших товаров, а это в основном одежда и обувь, примерно составляет 15 млн рублей. Точная сумма будет известна после проведения инвентаризации.
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Анастасия Чинкова