В Якутии шесть человек пострадали и один погиб в аварии с тягачом

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ДТП случилось в Намском районе Якутии, между селами Партизан и Кысыл-Сыр на 64 км дороги «Нам»
РЕН ТВ пишет, что 29-летний водитель Honda Odyssey из-за поломки шаровой опоры не смог справиться с управлением, вылетел на встречную полосу и влетел в тягач, которым управлял 57-летний мужчина.
Травмы получили 7 пассажиров Honda Odyssey. Одна из пострадавших, 70-летняя женщина, скончалась в больнице. Среди пострадавших годовалый ребенок.
Сообщается, что у виновника ДТП всего год водительского стажа, а за 2023 год его 6 раз привлекали к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. В момент аварии мужчина был трезв, травм он не получил.
Госавтоинспекция добавила, что водитель иномарки нелегально оказывал услуги по перевозке пассажиров.
Ранее сообщалось, что парень, столкнувшийся с машиной дочери Пореченкова, впал в кому. Восемнадцатилетний парень, скутер которого столкнулся с машиной дочери актера Михаила Пореченкова, впал в кому после ДТП, сообщает Telegram канал Baza.
Травмы получили 7 пассажиров Honda Odyssey. Одна из пострадавших, 70-летняя женщина, скончалась в больнице. Среди пострадавших годовалый ребенок.
Госавтоинспекция добавила, что водитель иномарки нелегально оказывал услуги по перевозке пассажиров.
Ранее сообщалось, что парень, столкнувшийся с машиной дочери Пореченкова, впал в кому. Восемнадцатилетний парень, скутер которого столкнулся с машиной дочери актера Михаила Пореченкова, впал в кому после ДТП, сообщает Telegram канал Baza.
Мария Фирсова