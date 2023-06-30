В Якутии девятиклассница утонула во время празднования выпускного

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Школьница утонула в бассейне во время выпускной вечеринки
В экопарке возле якутского села Тёхтюр прошла вечеринка выпускников средней школы, в результате которой 15-летняя девочка утонула в бассейне, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вместе со школьниками отдыхали родители и классный руководитель. Когда выпускники пошли купаться в бассейн, взрослые остались в ресторане.
Далее, по словам одноклассников, девочка нырнула в бассейн и потеряла сознание. Ее пытались самостоятельно откачать пришедшие на помощь взрослые, однако, вернуть ребенка к жизни у них не вышла.
По предварительной версии – выпускница скончалась от инсульта. У прибывшей на место бригады скорой помощи не было с собой оборудования для реанимации.
Прокуратура начала проверку по факту смерти школьницы.
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По информации СМИ, вместе со школьниками отдыхали родители и классный руководитель. Когда выпускники пошли купаться в бассейн, взрослые остались в ресторане.
По предварительной версии – выпускница скончалась от инсульта. У прибывшей на место бригады скорой помощи не было с собой оборудования для реанимации.
Прокуратура начала проверку по факту смерти школьницы.
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Евгения Парфентьева