В Якутии глава центра информационных связей МВД работал по поддельному диплому

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Правоохранители возбудили дело на 45-летнего подполковника, который занимал должность главы центра информационных связей и защиты информации МВД России по Якутии.
Baza пишет, что мужчина был на хорошем счету в МВД и поднимался по карьерной лестнице. Но в мае 2023 года выяснилось, что его диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого поддельный.
В МВД началась проверка, во время которой выяснилось, что диплом более 15 лет назад мужчине подарила его экс-жена. После такого признания сотрудника уволили со службы и возбудили уголовное дело.
Мужчины находится под подписку о невыезде, а следователи ищут бывшую жену подполковника, чтобы узнать, где она приобрела диплом.
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В МВД началась проверка, во время которой выяснилось, что диплом более 15 лет назад мужчине подарила его экс-жена. После такого признания сотрудника уволили со службы и возбудили уголовное дело.
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Мария Фирсова