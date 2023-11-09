В Якутии обнаружили тела пропавших рыбаков

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Спасатели нашли трупы трёх пропавших рыбаков в Оймяконском районе Якутии.
Telegram-канал Службы спасения Якутии сообщает, что 9 ноября во время поисковых работ на реке Индигирке в Оймяконском районе спасатели нашли тела троих пропавших мужчин.
5 ноября мужчины отправились на рыбалку в местность «Туостах» из села Оймякон. 7 ноября людии заметили один снегоход на базе «Туостах», а другой «Буран» нашли без людей на дне реки. Дно Индигирки подводными видеокамерами обследовала поисковая группа.
На месте работали 6 спасателей Службы спасения республики и 10 добровольцев.
В Службе спасения предупреждают, что сейчас толщина льда пока недостаточна для проезда транспортных средств. Выезд на лёд может закончиться трагедией.
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5 ноября мужчины отправились на рыбалку в местность «Туостах» из села Оймякон. 7 ноября людии заметили один снегоход на базе «Туостах», а другой «Буран» нашли без людей на дне реки. Дно Индигирки подводными видеокамерами обследовала поисковая группа.
В Службе спасения предупреждают, что сейчас толщина льда пока недостаточна для проезда транспортных средств. Выезд на лёд может закончиться трагедией.
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Мария Фирсова