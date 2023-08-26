В Якутии при опрокидывании вахтового автобуса погиб один и пострадали восемь человек

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Авария с участием вахтового автобуса произошла в Нерюнгринском районе Якутии, в результате один человек погиб и еще восемь получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
«Водитель, не справившись с управлением автомобиля "Урал-Вахта", допустил его опрокидывание. В результате ДТП он погиб на месте, в учреждение здравоохранения доставлены восемь пассажиров», — сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.По информации телеканала «Якутия 24», авария могла произойти из-за отказа тормозов. Пассажиры сообщили каналу, что во время спуска автобус начал набирать скорость, и водитель сообщил им о проблеме с тормозной системой.
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Артем Путинцев