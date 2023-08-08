В Якутии при посадке самолет Ан-24 повредил шасси

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Грузовой самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в якутском аэропорту Мирный. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что борт выполнял рейс по маршруту Красноярск— Мирный — Магадан.
Всего в самолете находились три члена экипажа, они не пострадали. В настоящее время воздушное судно буксируют на стоянку. По данному факту проводится проверка.
Накануне елава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в 2024 году в России будет запущено серийное производство самолетов Superjet New и МС-21, а в 2025 начнут серийно выпускаться Ту-214.
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«При посадке произошел разрыв пневматика правой стойки шасси. Организованы мероприятия по буксировке воздушного судна к месту стоянки», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне елава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в 2024 году в России будет запущено серийное производство самолетов Superjet New и МС-21, а в 2025 начнут серийно выпускаться Ту-214.
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Элина Позднякова