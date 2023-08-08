В Якутии рядом с нефтебазой обнаружен ящик со взрывчаткой

Фото: iStock/Motortion
В Якутии недалеко от нефтебазы обнаружен ящик, возможно, наполненный взрывчатым веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, один из работников нефтебазы недалеко от посёлка Нижнеянск у реки Камелек обнаружил ящик с надписью «Аммонит». Уточняется, что это взрывчатое вещество, которая используется для подрыва горных пород. Мужчина не стал самостоятельно выяснять, чем же в действительности набит ящик, а сразу обратился в полицию.
Сейчас экстренные службы пытаются попасть к месту опасной находки на моторных лодка.
Накануне сообщалось, что в Новой Каховке Херсонской области предотвращен теракт на детской площадке. Деактивировано СВУ c поражающими элементами.
Читайте также:
В Курской области обнаружили беспилотник со взрывным устройством
На погранзаставе в Крыму взорвалось СВУ, есть пострадавшие
На севастопольском пляже Любимовка обнаружена морская мина
Сейчас экстренные службы пытаются попасть к месту опасной находки на моторных лодка.
Читайте также:
В Курской области обнаружили беспилотник со взрывным устройством
На погранзаставе в Крыму взорвалось СВУ, есть пострадавшие
На севастопольском пляже Любимовка обнаружена морская мина
Элина Позднякова