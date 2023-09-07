В Якутии семь грузовых вагонов сошли с рельсов

В Иране недалеко от города Исфахан обрушилась ледяная пещера, когда там находилась семья местных жителей с экскурсией. В результате происшествия ребенок получил ранения, а его родители погибли. Об этом пишет Fars со ссылкой на городского главу управления кризисными ситуациями.