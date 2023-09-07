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В Якутии семь грузовых вагонов сошли с рельсов

МЧС: В Якутии семь грузовых вагонов сошли с рельсов
07 сентября 2023, 04:45
Фото: iStock/designbydx

Фото: iStock/designbydx

В Алданском районе семь грузовых вагонов сошлис рельсов, по предварительной информации никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).
«Поступила информация о том, что между городом Алдан и поселком Нижний Куранах произошел сход семи грузовых вагонов. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет», — проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время к месту инцидента выехала оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, туда также направили из Алдана аварийно-восстановительный поезд с ремонтной бригадой.


«В связи со сходом вагонов произведена задержка пассажирского поезда №327 "Нижний Бестях – Благовещенск". Пассажиры оповещены, обеспечены водой и питанием», — добавили в МЧС.

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#поезд
#мчс
#информация
#якутия
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В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА
Mash: В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА
07 сентября 2023, 04:54

Фото: iStock/akiyoko

В подмосковном Раменском перекрыто движение по Десантной улице. Ранее там упал украинский беспилотник, пишет Mash.
В настоящее время место происшествия обследуют специалисты, также изучают обломки беспилотника.



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В подмосковной деревне Картино горит склад на площади 1000 квадратных метров

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#беспилотник
#бпла
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#происшествия
#пво
#подмосковье
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В подмосковной деревне Картино горит склад на площади 1000 квадратных метров
07 сентября 2023, 04:41

Фото: iStock/O_Lypa

В деревне Картино Московской области вспыхнул пожар в здании склада. Общая площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС РФ в Telegram-канале ведомства.
«Пожар произошел в складском здании по адресу: городской округ Ленинский, деревня Картино, СНТ Картинская гора, улица Овражная, дом 75. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри здания», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Угроза перекидывания огня на соседние строения также отсутствует.

На месте происшествия работают 78 человек, в тушении возгорания задействованы 26 единиц техники.

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#ленинский городской округ
#пожар
#склад
#мчс
#московская область
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В Новосибирске 10-летний мальчик ослеп и впал в кому из-за неправильного лечения
07 сентября 2023, 03:53

Фото: Фотобанк Московской области

В Новосибирске десятилетний мальчик, которого госпитализировали с отравлением, впал в кому и полностью лишился зрения. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на отца ребенка.
Он рассказал, что когда ребенку стало плохо, на дом приехал участковый педиатр. Он посчитал, что мальчик отравился и назначил ему лечение, однако оно не помогало. Спустя время родители вызвали скорую помощь и пациента госпитализировали. Проведенный медиками анализ показал, что уровень сахара в крови превышает норму в пять раз, а на следующий день ребенок впал в кому.

«Врач-реаниматолог объяснил, что моему сыну сделали КТ, обнаружили рак мозга. При этом доктор заявил, что результат исследования предварительный, но рентгенолог у них очень опытный и не ошибается. Что наша семья чувствовала в тот момент, не передать словами: мы обратились за помощью к другим врачам, они посмотрели снимки сына. Вывод был другой: это не рак, у сына на фоне неверного и несвоевременного лечения диабета случились отек и ишемические поражения мозга», — цитирует издание слова отца.

Другой врач позднее также подтвердил, что пациент на фоне диабета первого типа перенес отек мозга. Из-за этого его перевели в другую больницу, где имеется о необходимое оборудование.

Мальчик начал приходить в себя спустя 20 дней, но ему пришлось заново учиться ходить, разговаривать и принимать пищу. При этом зрение так и не вернулось. Семья школьника подала гражданский иск и обратилась в страховую компанию.

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#врач
#мальчик
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Момент взрыва в Ростове-на-Дону попал на видео
Baza: В Ростове-на-Дону прогремел взрыв
07 сентября 2023, 03:46

Фото: iStock/Ton Khivintsev

В Ростове-на-Дону неподалеку от штаба ЮВО произошел взрыв. Момент взрыва попал на видео очевидцев, его публикует Телеграм-канал Baza.



По информации канала, горит автомобиль. Причина взрыва в настоящее время неизвестна.

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#автомобиль
#видео
#взрыв
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Два генерала ПВО оказались под стражей из-за обвинений в коррупции
«Ъ»: Командующие армией и дивизией ПВО арестованы по обвинению во взяточничестве
07 сентября 2023, 02:26

Фото: iStock/BrianAJackson

Два высокопоставленных российских генерала ПВО, Константин Огиенко и Дмитрий Беляцкий, арестованы по обвинению во взяточничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным следствия, Беляцкий, командующий 4-й дивизией ПВО, по поручению экс-командующего 1-й армией особого назначения ПВО Огиенко организовал передачу земель оборонного значения, планировавшихся под застройку. Офицеры планировали получить на этом 30 миллионов рублей, но выручили только 500 тысяч. Именно в получении этой суммы в качестве взятки от гражданской организации и обвиняются генералы.

Сейчас Минобороны России и Следственный комитет РФ проверяют сохранность земельных участков, числящихся за 1-й армией особого назначения ПВО.

Дмитрий Беляцкий частично признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, за что его освободили из-под стражи и перевели под домашний арест. Константин Огиенко же категорически отрицает свою вину, за что пробудет под стражей до 27 ноября 2023 года.

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#коррупция
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#военные
#следствие
#арест
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При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека, пострадал ребенок
Fars: При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека, пострадал ребенок
07 сентября 2023, 01:02

Фото: iStock/Rainer Puster

В Иране недалеко от города Исфахан обрушилась ледяная пещера, когда там находилась семья местных жителей с экскурсией. В результате происшествия ребенок получил ранения, а его родители погибли. Об этом пишет Fars со ссылкой на городского главу управления кризисными ситуациями.
Уточняется, что в среду, 6 сентября, семья из трех человек отправилась на туристическую экскурсию в ледяную пещеру в районе Семирам.

«В ходе экскурсии пещера неожиданно обрушилась, и семья оказалась под завалами. В результате происшествия двое взрослых погибли, а ребенок получил ранения», — говорится в публикации.

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#ребёнок
#семья
#экскурсии
#человек
#происшествия
#иран
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В Сумах на северо-востоке Украины раздались взрывы
07 сентября 2023, 00:43

Фото: iStock/3sbworld

Несколько взрывов раздались на северо-востоке Украины в городе Сумы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное», не приведя никаких подробностей произошедшего.
Известно лишь, что одновременно со взрывами на территории Сумской, а также Одесской областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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На Украине суд обязал НАБУ возбудить дело против нового министра обороны Умерова
06 сентября 2023, 23:22

Фото: iStock/alzay

На Украине Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить дело против экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова, который стал новым министром обороны Украины, по факту превышения полномочий на прошлой должности. Об этом пишут «Комментарии».
По информации издания, это произошла 25 августа, то есть до того, как Верховная Рада проголосовала за Умерова на посту главы оборонного ведомства.

Предположительно, глава Фонда госимущества и его заместители продавали фирмам, связанным с «Центрэнерго», электроэнергию по ценам ниже рыночной.

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#украина
#суд
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Кадры массовой драки со свадьбы в Воронежской области попали в сеть
Свадьба в Борисоглебске закончилась массовой дракой на проезжей части
06 сентября 2023, 21:47

Фото: iStock/globalmoments

Свадьба в городе Борисоглебске Воронежской области ярко завершилась массовой драки на проезжей части, рассказали в пресс-службе регионального УМВД в интервью «МОЁ!».
Праздник в Борисоглебске проходил 5 сентября. 
По информации СМИ, причиной драки стал конфликт, который начался еще в ресторане. Участники потасовки плавно переместились на тротуар, а затем вытащили друг дурга прямо на проезжую часть, чем затруднили движение автотранспорта. 

Конфликтующих попытались разнять случайные прохожие.

​Отмечается, что в результате драки никто не получил серьезных травм. Ни в полицию, ни в больницу ​по факту этого происшествия никто так и не обратился.

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