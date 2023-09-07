В Якутии семь грузовых вагонов сошли с рельсов

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В Алданском районе семь грузовых вагонов сошлис рельсов, по предварительной информации никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).
«Поступила информация о том, что между городом Алдан и поселком Нижний Куранах произошел сход семи грузовых вагонов. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет», — проинформировали в пресс-службе.
В настоящее время к месту инцидента выехала оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, туда также направили из Алдана аварийно-восстановительный поезд с ремонтной бригадой.
«В связи со сходом вагонов произведена задержка пассажирского поезда №327 "Нижний Бестях – Благовещенск". Пассажиры оповещены, обеспечены водой и питанием», — добавили в МЧС.
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Диана Аванесян