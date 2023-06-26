В Якутске четыре человека отравились химикатами в пансионате для пожилых

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«Проводится процессуальная проверка по факту отравления людей в частном пансионате «Забота». По предварительным данным, постояльцы выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения, в состав которой входят химические компоненты», — говорится в заявлении следственного комитета.
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