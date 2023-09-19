В Якутске на 9-летнюю девочку рухнула бетонная плита, ребенок погиб

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В Якутске бетонная плита рухнула прямо на одиннадцатилетнюю девочку во время игры, она погибла на месте, еще три ребенка пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
При этом количество аварий в Подмосковье с участием детей-пешеходов минувшим летом сократилось на 44% по сравнению с прошлым годом. При этом за сезон не зафиксировано ни одного погибшего в ДТП ребёнка. Такие данные привела подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
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