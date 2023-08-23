В Якутске сыновья расстреляли отца из-за компьютерных игр

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Мужчина попытался побить сыновей, а те в ответ достали ружья и расстреляли его.
Baza пишет, что вечером 18 августа мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения начал отчитывать своих сыновей (25 и 27 лет).
Отец напомнил парням, что они нигде не работают и целыми днями играют в компьютерные игры. Спор перешёл в драку. Сыновья попытались связать отца, но тот сумел вырваться и убежать.
Воспользовавшись паузой, сыновья вооружились. Когда отец вернулся, встретили его карабином TG2 и охотничьим ружьём МР-155. Как только мужчина двинулся в их сторону, сыновья начали стрелять. Один из сыновей выстрелил в отца 5 раз, другой—4.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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Отец напомнил парням, что они нигде не работают и целыми днями играют в компьютерные игры. Спор перешёл в драку. Сыновья попытались связать отца, но тот сумел вырваться и убежать.
Воспользовавшись паузой, сыновья вооружились. Когда отец вернулся, встретили его карабином TG2 и охотничьим ружьём МР-155. Как только мужчина двинулся в их сторону, сыновья начали стрелять. Один из сыновей выстрелил в отца 5 раз, другой—4.
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Мария Фирсова