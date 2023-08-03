В якутском селе Олекминское в пожаре погибли два человека

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В якутском селе Олекминское в ночь на 3 августа вспыхнул пожар в частном доме.
Telegram-канал Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Республике Саха (Якутия) сообщает, что в пожаре погибли две женщины, личности которых устанавливают.
В тяжелом состоянии в больницу доставлен пострадавший мужчина.
Следователи начали проверку.
Ранее сообщалось, что женщина, которая пострадала при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае, скончалась в больнице Барнаула. Число погибших в аварии достигло 6, пишет ТАСС. Ещё одному пострадавшему мужчине, который находится в стабильном состоянии, в полном объёме оказывают медицинскую помощь.
27 июля произошло крушение и возгорание Ми-8. Вертолёт принадлежал авиакомпании «Алтай авиа». По предварительной версии, при посадке в Тюнгуре вертолёт задел электрические провода. После чего упал и загорелся. На борту были экипаж и группа туристов, всего 16 человек, 6 из которых погибли.
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В тяжелом состоянии в больницу доставлен пострадавший мужчина.
27 июля произошло крушение и возгорание Ми-8. Вертолёт принадлежал авиакомпании «Алтай авиа». По предварительной версии, при посадке в Тюнгуре вертолёт задел электрические провода. После чего упал и загорелся. На борту были экипаж и группа туристов, всего 16 человек, 6 из которых погибли.
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Мария Фирсова