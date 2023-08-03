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В якутском селе Олекминское в пожаре погибли два человека

03 августа 2023, 09:20

Фото: iStock/FelixRenaud

В якутском селе Олекминское в ночь на 3 августа вспыхнул пожар в частном доме.
Telegram-канал Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Республике Саха (Якутия) сообщает, что в пожаре погибли две женщины, личности которых устанавливают.

В тяжелом состоянии в больницу доставлен пострадавший мужчина.


Следователи начали проверку.

Ранее сообщалось, что женщина, которая пострадала при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае, скончалась в больнице Барнаула. Число погибших в аварии достигло 6, пишет ТАСС. Ещё одному пострадавшему мужчине, который находится в стабильном состоянии, в полном объёме оказывают медицинскую помощь.

27 июля произошло крушение и возгорание Ми-8. Вертолёт принадлежал авиакомпании «Алтай авиа». По предварительной версии, при посадке в Тюнгуре вертолёт задел электрические провода. После чего упал и загорелся. На борту были экипаж и группа туристов, всего 16 человек, 6 из которых погибли.

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#пожар
#спасатели
#чп
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Отец увез на велосипеде 5-летнюю дочь и бросил на улице
В Екатеринбурге на улице нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку
03 августа 2023, 09:34

Фото: iStock/SB Arts Media

Правоохранители Екатеринбурга разыскивает родителей 5-летней девочки, которую отец забрал на велосипедную прогулку и бросил на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД.
Отец малолетней отправился вместе с ней на прогулку на велосипеде накануне вечером. Оставив девочку на детской площадке, мужчина скрылся.

На одинокого ребенка обратили внимание проходящие мимо площадки люди. Прибывшие на место обнаружения девочки сотрудники полиции установили, что отец оставил ее на площадке и пообещал вернуться за ней, однако, так и не пришел. 

Малолетняя помещена в приют. Родителей девочки разыскивают. 

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#отец
#сотрудники
#девочка
#площадки
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В Тюменской области в лесу обнаружили семью старообрядцев с детьми
03 августа 2023, 09:33

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

В Упоровском районе Тюменской области в лесу обнаружена семья старообрядцев с малолетними детьми.
Родители прячут детей от органов соцзащиты и не оформляют никаких документов, пишет объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в Telegram-канале.

Семья живёт примерно в 3 км от деревни Боровушка. Её обнаружили в феврале 2023 года. Дети в возрасте года и трёх лет не имеют свидетельств о рождении, в поликлиниках на учёте не состоят. Отец объясняет, что они старообрядцы, и в больницу нет нужды обращаться. Показывать детей кому-либо мужчина отказывается, но пообещал оформить необходимые документы.

Супружескую пару проверили полицейские. Оснований для возбуждения дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не обнаружили. Органы соцзащиты обратились в суд с иском для установления материнства в отношении детей. Суд удовлетворил исковое заявление частично.

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#дети
#родители
#семья
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В Амурской области в одном из сёл объявлен карантин из-за бешеного барсука
03 августа 2023, 09:02

Фото: istockphoto/sudok1

В села Калинино Михайловского района дикий бешенный барсук покусал 13-летнего мальчика.
Об этом сообщает областное управление ветеринарии. Животное оказалось на частом подворье и покусало ребёнка. Мальчику оказали медицинскую помощь, а в селе провели повторную вакцинацию домашних животных. Объявлен карантин по бешенству.
 
«В июне аналогичный случай был выявлен в Свободненском районе, там женщину укусила бешеная енотовидная собака, в начале июля в селе Благовещенского района отловили больную лисицу»,- сообщили ветеринары.
Медики предупредили, что в случае укусов, даже самых незначительных, обязательно нужно обратиться за медицинской помощью и проинформировать о ЧП управление ветеринарии.

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#бешенство
#животные
#больница
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В Барнауле умерла пострадавшая при крушении вертолёта Ми-8
03 августа 2023, 08:52

Фото: iStock/Soumen Hazra

Женщина, которая пострадала при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае, скончалась в больнице Барнаула.
Число погибших в аварии достигло 6, пишет ТАСС. Ещё одному пострадавшему мужчине, который находится в стабильном состоянии, в полном объёме оказывают медицинскую помощь.
 
27 июля произошло крушение и возгорание Ми-8. Вертолёт принадлежал авиакомпании «Алтай авиа». По предварительной версии, при посадке в Тюнгуре вертолёт задел электрические провода. После чего упал и загорелся. На борту были экипаж и группа туристов, всего 16 человек, 6 из которых погибли.

Ранее сообщалось, что пассажиры вертолета Ми-8 увлекались эзотерикой, пишет Телеграм-канал Shot. В публикации говорится, что туристическая группа состояла из целителей, трансформационных тренеров, нейропсихологов, психологов и массажистов нетрадиционной медицины. Они списались в социальных сетях и договорились совместно полететь на гору Белуха.

Уточняется, что по неизвестной причине туристы в последний момент поменяли авиакомпанию.

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#ми-8
#вертолёт
#авария
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В Калужской области сбито шесть БПЛА
Губернатор Шапша: В Калужской области система ПВО сбила шесть БПЛА
03 августа 2023, 08:38

Фото: iStock/aapsky

Шесть беспилотников сбиты ночью на юго-западе Калужской области силами ПВО. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграмм-канале.
По его словам, в результате атаки силами украинских подразделений, никто не пострадал. Разрушений на территории области нет.

Глава региона отметил, что все шесть дронов были сбиты российскими системами ​ПВО.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью ВСУ предприняли попытку атаки кораблей Черноморского флота России. Российские военнослужащие оперативно обнаружили и уничтожили катер противника. 

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#бпла
#всу
#пво
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В Екатеринбурге скончался мальчик, у которого 6 месяцев назад обнаружили герпес
03 августа 2023, 08:00

Фото: iStock/eranicle

Из-за неизвестной инфекции 6-летний екатеринбуржец скончался в местной больнице.
E1 пишет, что 6 месяцев назад у мальчика обнаружили обычный герпес. Родители обратились за помощью к врачам, когда у ребёнка появилась сыпь. Полгода мальчика постоянно направляли к разным специалистам, но точный диагноз так и не поставили.
 
Мальчик мучился от лихорадки, температура поднималась до 41,1 градуса, а с его лица отслаивалась кожа. Врачам ничего не оставалось кроме как увеличивать список предполагаемых заболеваний.
 
Специалисты из Москвы планировали вмешаться, но было слишком поздно. Мальчик скончался от неизвестной инфекции.

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#дети
#больница
#инфекция
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В Екатеринбурге произошел потоп
Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицу Щербакова
03 августа 2023, 07:41

Фото: iStock/horkins

В Екатеринбурге затопило улицу Щербакова, под воду ушло дорожное полотно и несколько машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Причиной затопления стал прорыв трубы холодного водоснабжения.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение в оба направления. Дорожное полотно и несколько машин полностью ушли под воду. На месте инцидента работают экстренные службы, устраняются последствия прорыва.

По информации администрации города, после откачки воды, движение транспорта будет восстановлено. В течение суток последсвия ЧП будут полностью устранены. 

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#гибдд
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#трубы
#чп
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В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с рельс
В Забайкалье сошли с рельсов четыре грузовых вагона
03 августа 2023, 07:31

Фото: iStock/designbydx

Четыре вагона товарного состава сошли с рельсов в Забайкальском крае, об этом сообщает транспортная прокуратура региона.
Причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

В ведомстве сообщили, что об инциденте стало известно вечером второго августа. По неустановленным причинам, состав грузового поезда сошел с железной дороги. Три вагона в результате ЧП опрокинулись. В настоящее время, проводятся работы по восстановлению поезда и путей. 

Сотрудники предприятия, которое было расположено вблизи, эвакуированы.

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#поезда
#чп
#сотрудники
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На пляж Малибу вынесло бочку с голым трупом внутри
В штате Калифорния на берег вынесло бочку с трупом мужчины внутри
03 августа 2023, 07:22

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

На пляже в Малибу в американском штате Калифорния, обнаружили бочку, внутри которой находился труп мужчины. Об этом пишет издание People.
Находку обнаружил местный спасатель, который утром пришел на пляж.

К берегу пляжа прибило черную пластиковую бочку. Мужчина заинтересовался содержимым и заглянул внутрь. В таре находилось тело обнаженного чернокожего мужчины. 

Полиция не раскрывает данные погибшего и причины его смерти. Отмечается, что о черной бочке ​уже сообщалось в экстренные службы накануне, но из-за того, что ее не удавалось открыть, ​она продолжала находиться в воде, пока вновь не ​оказалась у берега. 

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#мужчина
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