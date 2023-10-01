В Ялте неизвестный мужчина забил битой семейную пару из Украины

Фото: istock / Soumen Hazra
Мужчина пришёл к супругам домой, забил их битой и сбежал.
Baza пишет, что убийство произошло утром 29 сентября на Горной улице. Неизвестный зашёл в дом, где жила семейная пара из Днепропетровской области: 66-летний мужчина и 58-летняя женщина.
Убийца даже не стал разговаривать, а сразу начал избивать мужа и жену битой. Убив супругов, мужчина оставил тела на цокольном этаже дома и сбежал. Известно, что убийца обыскал дом. Внутри здания полицейские нашли разбросанные вещи и порванные документы.
На следующий день после убийства тревогу поднял один из знакомых семьи. Он начал беспокоиться, что супруги не выходят на связь, и обратился к правоохранителям.
Из-за чего возник конфликт, и кто является убийцей, пока неясно. По предварительной версии, им может быть местный наёмный работник по имени Руслан. Его ищут.
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Убийца даже не стал разговаривать, а сразу начал избивать мужа и жену битой. Убив супругов, мужчина оставил тела на цокольном этаже дома и сбежал. Известно, что убийца обыскал дом. Внутри здания полицейские нашли разбросанные вещи и порванные документы.
Из-за чего возник конфликт, и кто является убийцей, пока неясно. По предварительной версии, им может быть местный наёмный работник по имени Руслан. Его ищут.
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Мария Фирсова